Cuál es la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt que debutó en el cine y muy pocos lo saben

Angelina Jolie y Brad Pitt conformaron una de las parejas más queridas de Hollywood durante 12 años. En aquel tiempo se convirtieron en padres de seis jóvenes, tres de ellos adoptivos y tres biológicos. Sin embargo, su historia terminó de la misma forma que empezó, en medio de un escándalo.

En la actualidad, aunque ya pasaron varios años desde que le pusieron fin a su matrimonio, las estrellas de cine continúan enfrentándose en disputas legales por bienes en común o por sus hijos. Tal es así que la actriz no quiere ni ver al actor y cada nueva contienda legal es considerada una “venganza” entre ellos.

Angelina Jolie y su hija Vivienne.

En medio de todo la polémica que generaron Brad Pitt y Angelina Jolie, sus hijos continúan creciendo y madurando. Algunos ya están en la universidad, otros ganaron bastante popularidad por uno de sus talentos, como es el caso de Shiloh Jolie-Pitt que la rompe bailando música urbana y otros por simplemente por mostrarse junto a sus famosos padres realizando alguna actividad.

Sin embargo, en medio de la popularidad creciente de los jóvenes y pese a la negativa de la actriz de no querer que sus hijos sigan sus pasos, la menor de ellos ya debutó en el cine y en una mega producción de Disney. Se trata de la melliza de Knox, Vivienne, quien interpretó a la princesa Aurora en Maléfica, cintra protagonizada por su madre.

Pero todo tiene una justa explicación y fue Angelina Jolie la encargada de darla. “Esto ocurrió porque había niños que venían al rodaje y me veían. Me acercaba a saludarles y lloraban. Un niño se quedó completamente paralizado, y luego rompió a llorar, y me sentí muy mal. Nos dimos cuenta de que no había forma de encontrar una niña de 4 o 5 años con la que pudiera ser dura, y que no me viera como un monstruo", contó la estrella de Hollywood.

Por ese motivo recurrieron a una niña de cinco años que no se asustara con la imagen de bruja, con grandes cuernos, que tenía Maléfica. “Vivienne parecía como la pequeña Aurora. Todo el mundo pensó que la respuesta estaba ahí, pero yo tenía que ir a casa y hablar con papá porque es nuestra niña”, sumó en aquel momento la actriz, quien aún estaba casada con Brad Pitt.

Vivienne con Angelina en Maléfica.

Aunque a ninguno de los dos le convencía, se dieron cuenta que era la única forma de sacar el rodaje adelante y lo hicieron. Las escenas con la pequeña salieron perfectas y la película en la que compartieron set Angelina Jolie y Vivienne Jolie-Pitt fue un verdadero éxito.