Por que la película Jerry Maguire salvó la vida de Renée Zellweger

Renée Zellweger se convirtió en una de las pocas actrices en ganar los cuatro premios grandes del cine. En su haber tiene dos Óscar, un BAFTA, un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores. Además, es dueña de una extensa trayectoria dentro de la industria en la que cosecha grandes éxitos y protagónicos.

Su primer gran papel lo obtuvo en 1994, cuando participó de La matanza de Texas: la nueva generación, un año después fue su aparición en Empire Records, pero si lugar a dudas la película Jerry Maguire le dio la popularidad y el reconocimiento que se merecía para construir una carrera sólida dentro del mundo de Hollywood.

Renée en Jerry Maguire.

La cinta dirigida por Cameron Crowe y protagonizada por Renée Zellweger y Tom Cruise le salvó la vida. En ese momento, la actriz tuvo que pasar por un largo proceso de selección y pruebas, primero haciendo audiciones sola y luego con su coprotagonista, quien ya estaba elegido desde antes.

El director buscaba una cara nueva y fresca para interpretar a Dorothy Boyd, por eso le costó mucho tomar la decisión, pero con la elección de Renée se dio cuenta que estaba en lo cierto. En ese momento, cuando finalmente la estrella de cine recibió la esperada llamada que le aseguraba que el papel era de ella, acababa de ir al cajero automático y descubrió que su cuenta estaba vacía.

Renée Zellweger se había quedado sin dinero y hacía un tiempo que no tenía trabajo. La llamada cambió su vida indiscutiblemente porque desde que aceptó ser parte de Jerry Maguire nunca más le faltó nada. Y la elección no fue errada para Cameron Crowen, porque no podría haber elegido una actriz que lo haga mejor.

La icónica frase que dice la actriz en la cinta, “me tuviste en el primer hola”, quedó para siempre grabada en quienes vieron aquel éxito y hoy es una de las más románticas dentro de la historia del cine. Para Zellweger aquella producción es “una de las grandes películas de todos los tiempos”.