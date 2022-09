Otros actores de Marvel que prefieren no tener redes sociales

Increíblemente son actores que traspasan la pantalla por el talento que tienen para interpretar a sus personajes y, definitivamente, son de los más queridos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, no obstante, prefieren conservar su vida privada y no volverse adictos ni dependientes a los seguidores y a ese mundo con doble cara que son los likes y los comentarios. Paul Rudd, Scarlett Johansson y algunos superhéroes más que no encontrarás en Instagram.

“He decidido tomar un descanso de las redes sociales por mi salud mental, porque encuentro que Instagram y Twitter son sobre estimulantes y abrumadores”, pronunció Tom Holland en su perfil verificado hace apenas un mes. Si bien fue una triste noticia para los fieles seguidores del actor de Spider-Man, que dejaron de disfrutar de las imágenes de su día a día, no resulta extraño. Es que esta no es la única figura del Universo Cinematográfico de Marvel que elige alejarse de la exposición en Internet. Aquí repasamos cuatro estrellas que mantienen un bajo perfil en redes sociales.

Tom Holland se retiró de Instagram y Twitter hace más de un mes por el bien de su salud mental.

1. Paul Rudd

Aunque podría ser una de las celebridades con mayor cantidad de seguidores en Internet, Paul Rudd decidió alejarse de aquel universo. El actor de Ant-Man sostuvo en una entrevista con Ellen: “No tengo redes sociales. No necesito cosas que me distraigan de mi vida. A medida que mi mundo se hace más grande, trato de mantenerlo más pequeño. Realmente no quiero hablar con la gente que conozco. Y mucho menos con la gente que no”.

Paul Rudd es Ant-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel.

2. Elizabeth Olsen

El caso de Elizabeth Olsen resulta muy similar al de Tom Holland. La actriz de WandaVision se unió a Instagram para introducirse por completo en las redes sociales y así preparar su personaje para la película de 2017 titulada Ingrid Goes West. Sin embargo, esto no le generó la suficiente adicción como para no volver hacia atrás. En cuanto notó que no le era funcional publicar en Internet algunos momentos de su privacidad, optó por cerrar su cuenta.

Elizabeth Olsen es La Bruja Escarlata en Marvel.

3. Benedict Cumberbatch

Una de las figuras más relevantes de los últimos años en Marvel sin dudas es Benedict Cumberbatch, quien le da vida a Doctor Strange. El intérprete británico dejó en claro en más de una oportunidad que no sería bueno su desempeño en redes sociales. En diálogo con People, insistió: “No puedo involucrarme porque sería un desastre. Sobrepasaría los límites de mi carácter y no tendría ningún sentido. Simplemente me consumiría y encontraría todo eso muy tóxico. Prefiero gastar mi energía haciendo lo que me llamó la atención en primer lugar, que es mi trabajo”.

Benedict Cumberbatch se luce en Marvel siendo Doctor Strange.

4. Scarlett Johansson

Ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. Scarlett Johansson elige mantenerse fuera de Internet a pesar de su increíble éxito con Black Widow en Marvel. “No crecí con las redes sociales, así que no tengo la capacidad cerebral para hacer frente a eso. Mantenerme al día con amigos y la familia ya requiere mucho de mi mente”, le dijo a Lad Bible. Y remarcó: “No siento la necesidad de promocionarme de esa manera. Pero como un medio para compartir información y generar conciencia sobre ciertos asuntos, creo que son herramientas increíbles. Preferiría que la gente tuviera menos acceso a mi vida personal. Si pudiera mantenerlo así, sería una mujer feliz”.