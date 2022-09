Mauricio Ochmann, ex de Aislinn, revela cómo es su relación con la familia Derbez

Cuando Mauricio Ochmann estuvo casado con Aislinn Derbez formó parte de la primera temporada del reality show de la Dinastía. Esto confirma que la relación con la familia de su ex esposa era estrecha y excelente. Sin embargo, luego de que la pareja se divorció se rumoreó que las relaciones entre el actor y el clan Derbez se había cortado por completo. Ahora, Mauricio reveló cómo se lleva con sus ex parientes. “Estamos en contacto con Aislinn, siempre, todos los días; nos vimos ayer, con la bebé, con Kai. Bien, todos los días", reveló a los medios de comunicación.

Mauricio dijo que sigue teniendo contacto con los Derbez.

Asimismo, el actor estuvo pendiente del accidente que sufrió su ex suegro, e incluso, dio detalles de su recuperación. "Sí, si claro, estuvimos en contacto para saber el estado de salud de Eugenio Derbez. Le mando mucha fuerza, mucho amor", mencionó Ochmann. “Se está recuperando y va bastante bien. Aislinn está tranquila, todos están tranquilos. Mucho amor y mucha fuerza para la recuperación", expresó Mauricio.

Mientras Mauricio y Aislinn estuvieron casados, el actor participó en el reality show de la familia Derbez.

Respecto a la convivencia que mantiene Mauricio Ochmann con Aislinn Derbez y María José del Valle Prieto, las madres de sus hijas Kailani y Lorenza respectivamente, la considera fundamental por el bienestar de sus hijos. "Es muy importante mantener una buena relación con madre de su hija, tanto Aiss, como yo, y bueno también con la mamá de Lorenza, María José, me llevo bien. Me siento muy afortunado porque son unas grandes mamás, grandes mujeres y hemos sabido llevar todo. La verdad es que son mis mejores amigas, siempre lo digo. Es la familia que he construido", finalize Mauricio Ochmann.