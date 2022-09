Livia Brito presume su perfecta belleza y enamora a todos

Livia Brito no para de deslumbrar a sus seguidores con publicaciones que dejan a todos maravillados. Esta vez no fue la excepción ya que hace algunas horas compartió una foto en su feed donde su bello rostro no solo se llevó las miradas de todos sino que también demostró por qué es una de las actrices más bellas de la actualidad.

Fue a través de su perfil de su cuenta oficial de Instagram, donde Livia Brito se tomó unos minutos para buscar la reacción de sus más de 7 millones de seguidores.

Livia Brito posee un gran fandom en rede sociales.

En la foto se puede ver a la bella artista en primer plano por lo que su particular rostro deslumbra a sus fans. Además en la descripción de la imagen se puede leer la frase: "Lleva una vida sana #bebe verás buenos resultados en tu salud". Pese a que no está trabajando en ninguna telenovela por el momento la actriz conquista a todos con su faceta de modelo.

Livia Brito es dueña de una gran popularidad y es por eso que las principales marcas de indumentaria y productos de belleza la convocan para que lleve adelante sus respectivas campañas de publicidad. Además la propia artista se encarga de promocionar en sus cuentas estos productos con fotos y videos.

La historia de compartió Livia Brito en su cuenta de Instagram sobre La Desalmada.

Por otra parte sus fans están muy ansiosos de conocer cuál será el próximo trabajo actoral de la nacida en Ciego de Ávila. Todo indicaría que sería en la segunda temporada de la telenovela más vista del año pasado: "La Desalmada". Por segundo día consecutivo Livia Brito compartió una foto de ella caracterizada Fernanda Linares, protagonista de la famosa tira.