Las fotos inéditas de la hija de Salma Hayek que acaba de cumplir 15 años

Salma Hayek y el empresario francés François Pinault se conocieron en 2006, en el evento de inauguración del Palacio Grassi, en Venecia. La actriz mexicana asistió sin saber que ahí conocería al amor de su vida y al padre de su hija. Pero según dicen, el flechazo entre ellos fue instantáneo.

Esa noche cenaron juntos en el evento y nunca más se separaron. La pareja se casó en 2009, en el mismo lugar donde se enamoraron, y estuvieron acompañados por grandes estrellas del espectáculo como Penélope Cruz, Javier Bardem, Gael García Bernal, Diego Luna, Charlize Theron y Bono, entre otros tantos.

Salma y Valentina el año pasado.

Pero dos años antes de aquella mega celebración, Salma Hayek y François Pinault le dieron la bienvenida a Valentina, la única hija que tienen en común. La joven acaba de celebrar sus 15 años y su mamá no pudo mostrarse más orgullosa en redes sociales.

La actriz compartió con sus casi 22 millones de seguidores en Instagram unas emotivas palabras para homenajear a su niña con una serie de fotos inéditas que recorrer parte de su vida. “Feliz quince años a mi adorada quinceañera. Valentina eres mi todo, gracias por iluminar nuestras vidas con la fuerza de tu maravilloso espíritu. Es un privilegio ser tu Mamá. Te amo con todo mi corazón”, escribió.

Además, la nueva incorporación de Marvel sumó algunas imágenes de la súper fiesta de 15 que le organizó a Valentina, en donde se puede ver el look adulto que eligió la joven. Un vestido negro con escote y su cabellera suelta con algunas ondas es lo que se puede destacar de las imágenes, donde se ve a la adolescente súper adulta y muy parecida a su mamá.

Hace algunos meses atrás, tanto Salma Hayek como Valentina dieron una entrevista juntas para la revista Vogue en la que la joven admitió que su sueño es seguir los pasos de su mamá y convertirse en actriz o directora, por lo que no sería extraño verla próximamente en acción.

Valentina de chica.

Por su lado, la actriz habló sobre la llegada de su hija a su vida: “Yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho. Además sentí que ya había hecho muchas cosas en mi vida, entonces ya era una etapa distinta para mí porque ya había hecho cosas de las que ya me sentía muy orgullosa”.

Otra foto inédita que compartió la actriz.