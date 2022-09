Dentro de la bañera, la hija de Luis Miguel deslumbra a todos con su belleza

Michelle Salas es una de las influencer latinas más importantes del mundo. Cada vez que realiza una publicación la hija de Luis Miguel se viraliza en la red por sus seguidores y es tendencia en los principales portales de noticias del espectáculo. Esta vez no fue la excepción y hace algunas horas compartió una fotos que deslumbraron a todos.

Michelle Salas deslumbra a diario con su belleza en las redes.

En su feed de su cuenta oficial de Instagram, Michelle Salas, compartió un reel de tres fotos dentro de la bañera que no solo enaltecieron su belleza sino también la perfecta figura que posee a sus 33 años. Además junto a las imágenes se puede leer una descripción que dice: "Daily reminder: Take care of your energy" (Recordatorio diario: cuida tu energía).

Michelle Salas compartió fotos de su baño de espuma.

Hace algunos días la popular rubia preocupó a sus seguidores al no compartir ningún tipo de material en sus cuentas oficiales. Sobre ésta ausencia Michelle Salas se expresó en sus historias de la camarita y dijo lo siguiente: "Les pido una disculpa porque me desaparecí, pero creo que a veces uno también necesita ciertos breaks, sobre todo cuando estas plataformas son parte de tu vida diaria, porque es tu trabajo. Hay veces que necesitas darte un break".

Además la hija de Luis Miguel agregó "prometo retomar esa fluidez y ya saben, si a veces me tomo mis breaks es porque son necesarios, pero ya estamos de regreso".

Michelle Salas se ha definido como una persona fitness.

Por otra parte en sus historias de la mencionada red social, compartió unas fotos frente al espejo luciendo un conjunto deportivo antes de realizar su rutina diaria de ejercicios.