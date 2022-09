Timothée Chalamet se presentó al casting para el papel de Spider-Man pero no quedó, ¿por qué motivo?

Si hablamos de actores del momento de la última generación, sin dudas, sus nombres encabezan las listas. Timothée Chalamet y Tom Holland gozan de juventud, carisma, talento y la dosis de chispa necesaria para cada uno de los proyectos a los que son convocados. Las últimas semanas se habló mucho del regreso de Holland para la cuarta entrega de Spider-Man, sin embargo, aún no hay nada confirmado y, en medio de los rumores, Chalamet confesó haber audicionado para ser un superhéroe de Marvel pero no lo consiguió, ¿cuál fue el motivo?

Con el estreno de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland se ha terminado por colocar como uno de los Peter Parker favoritos de la audiencia. Esto se debe a que, en dicho film, el actor realizó un trabajo sorprendente y que encantó a los fans. Pues, mostró una versión completamente distinta del personaje. Es que, atrás quedó el adolescente descontracturado y juvenil, sino que ahora le dio vida a un joven más maduro y listo para ser un verdadero superhéroe.

Tal es así que, luego de su trabajo en Spider-Man: No Way Home, muchos esperan volver a ver a Tom Holland vestido con el traje rojo. Aunque, lo cierto es que todavía no se confirmó que el británico vaya a regresar en este rol. Pues, hay que destacar que el artista se encuentra trabajando para una serie de Apple TV +. Además, confirmó que tras este personaje dejará la actuación por un tiempo ya que necesita descansar.

Es por eso que, ante las palabras de Holland, muchos fans se preguntaron si Timothée Chalamet podría reemplazarlo. Esto se debe a que el protagonista de Dune, hace un tiempo, hizo el casting para Spider-Man. Y, si bien no quedó seleccionado, es una deuda pendiente para los seguidores del artista. Aunque, la realidad es que varios también se preguntan por qué no logró el papel desde el primer momento.

Timothée Chalamet en Call me by your name.

Pues bien, según confesó el mismo Chalamet él no logró quedar seleccionado para ser Peter Parker debido a que sus nervios lo traicionaron. “Leí dos veces (el guion) y salí sudando, preso del pánico total”, llegó a contar. A su vez, al recordar este momento, también reveló cómo reaccionó al después: llamó a su agente y le pidió una nueva oportunidad de manera explícita.

Timothée Chalamet en Dune.

“Brian, pensé mucho en esto y tengo que volver, tocar esa puerta y volver a leer’”, fueron sus palabras exactas. Sin embargo esta esta experiencia fue completamente arrolladora para él. Esto es porque, por lo que contó, tras este paso fallido por Spider-Man, no quería presentarse a otros castings. Aún así, rápidamente superó el trauma y se consagró con una carrera alucinante.