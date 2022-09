La acusación que hizo el hijo de Tom Hanks contra el actor

Tom Hanks se enamoró perdidamente de la actriz Rita Wilson en 1981, mientras rodaba la serie Bosom Buddies. Aquel flechazo que sintió fue tan fuerte que decidió dejar a su esposa de aquel momento para comenzar una nueva historia de amor, aunque para ello pasó un tiempo.

Los dos se reencontraron en el rodaje de la película Volunteers y se dieron cuenta que no podían controlar lo que les sucedía. El actor le declaró sus sentimientos a su compañera, dejó a su mujer, Samantha Lewes, con quien tenía dos hijos en común, y comenzó una nueva vida y una familia consolidada que lo acompaña hasta la actualidad.

Tom Hanks y Rita Wilson.

La relación entre Tom Hanks y Rita Wilson progresó. En 1988 se casaron y al poco tiempo trajeron al mundo a dos hijos, Chet y a Truman. Sin embargo, y aunque en la actualidad llevan más de 30 años juntos, las cosas no han sido fáciles para ellos.

Este año, su hijo Chet que ya tiene 31 años decidió hablar de cómo fue crecer con dos padres famosos y dejó muy mal parados a las estrellas de Hollywood. Con una publicación que tituló “La verdad de crecer como un Hanks” contó detalles desconocidos de su vida.

El también actor abrió su corazón, se sinceró y expresó: “Hay muchas ventajas, pero a veces puede ser bastante extraño… Pude hacer muchas cosas geniales que mucha gente no tuvo la oportunidad de hacer. Pude viajar por el mundo, quedarme en buenos hoteles, volar en aviones privados y me siento muy bendecido por eso. No cambiaría mi situación”.

Aunque todo parecía ideal, el hijo de Tom Hanks confió que la fama puede ser un arma de doble filo y sumó el lado b de su vida: “Mi experiencia fue aún más complicada porque además de que la fama ya es tóxica, yo ni siquiera era famoso. Solo era el hijo de alguien famoso, así que ni siquiera había hecho nada para merecer ningún tipo de reconocimiento y eso generó mucho desprecio”.

Tom y Chet Hanks.

El joven también contó que cuando asistía al colegio secundario y luego le sucedió lo mismo en la universidad, todo el mundo pensaba que el era un malcriado y un consentido, por crecer en una familia de padres famosos y ricos. Eso lo complicó a la hora de generar vínculos y hacerse de amigos.

Todo eso llevó a Chet a mostrarse como un hombre duro y comenzó a desarrollar algunas actitudes autodestructivas. Entre otras de las cosas que destacó, es que no contó con una figura báscula fuerte como padre, enviándole una indirecta a Tom Hanks. El actor con todos sus hijos y su mujer.

“No tenía un modelo a seguir masculino, fuerte que me dijera eso, que me dijera: ‘Oye hermano, a la mi**da con esta gente, solo están celosos de ti’. Tienes todas estas cosas que ellos quieren, así que están tratando de arrojarte su sombra para que puedas sentirte mal contigo mismo porque están celosos”, expresó.