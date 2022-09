El secreto de Carlos Rivera para equilibrar su carrera y su vida privada

La tendencia de los últimos años de las celebridades ha sido contraer matrimonio en absoluto secreto y guardar la privacidad del momento sólo para ellos y sus amigos y familiares. Un ejemplo resonante fue el caso de Britney Spears con Sam Asghari, también Lindsay Lohan con Bader Shammas y, por último, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez que con la excusa de unas vacaciones por Europa dieron el “sí” alejados de todas las miradas y luego bendijeron la unión visitando al Papa Francisco.

A tres meses de la boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez en España, el cantante abrió una pequeña puerta a su vida personal para revelar si tras firmar un acta matrimonial cambió en algo la relación con quien fue su novia durante seis años. En entrevista con Cadena Dial España, el intérprete de Que lo nuestro se quede nuestro comentó: “No lo sé, yo creo que tratas de que sea igual, simplemente que sea una bendición o una celebración del amor, pero si ha cambiado algo, ha sido para mejor y para algo más bonito”.

Carlos Rivera revela el secreto para mantener durante tanto tiempo su relación con Cynthia Rodríguez.

Aunque no ahondó en los detalles de cómo se lleva ahora con su esposa, añadió: “Creo que no cambia, más que para tener un compromiso más fuerte”. Fue en agosto pasado cuando Cynthia Rodríguez confirmó en el programa televisivo Venga la alegría, del que era una de las conductoras, que se había casado con el originario de Huamantla, Tlaxcala, pero él no había dado declaraciones hasta ahora.

Sin embargo ahora, incluso platicó cuál es el secreto que los mantiene estables en su relación. “Siempre he sido de bajo perfil en mi vida personal, he tratado de diferenciar al Carlos Augusto Rivera Guerra del Carlos Rivera, porque ahí es cuando los artistas nos volvemos locos y ha sido una manera muy buena, eso ha hecho que yo llegue a este punto después de tantos años con mi mujer, llegar a un compromiso más grande”.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron en secreto en España.

Hace unos días, al cantante y Cynthia se les vio durante una celebración a la Virgen de la Caridad en Huamantla y ante la petición constante del público para que se dieran un beso, los complacieron con uno muy tierno. En meses pasados, ella ha externado su anhelo por convertirse en mamá y Carlos Rivera la apoya, por lo que cabe la posibilidad de que la pausa que la presentadora ha hecho en lo laboral sea para enfocarse en embarazarse pronto.

El cantante regresó esta semana a México tras varios días de trabajo en España. A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dijo habló acerca de los difíciles momentos que atraviesa tras la reciente muerte de su papá.

Carlos Rivera junto a su papá.

“Son tiempos duros, pero al final hay muchos compromisos por cumplir y hay que seguir por lo menos. Como siempre conté, mi papá era mi fan número uno y era lo que más le gustaba, verme llegar a otros lugares y por eso seguimos avanzando, aunque sea difícil en estos primeros… lleva apenas tres semanas, entonces es un poco duro”, explicó.