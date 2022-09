El momento más humillante de Margot Robbie: “no puedo decirte cuán mortificados estábamos”

Desde que se confirmó el estreno de la película Barbie y los actores que intervendrán en el largometraje, el público se volvió loco y con ganas de saber mucho más sobre la historia de la famosa muñeca de Mattel. Son pocos los detalles que se dieron a conocer sobre el film, pero hace pocos meses se revelaron las primeras fotos de Margot Robbie y su coprotagonista Ryan Gosling en los trajes de los personajes y esto desató una ola de comentarios positivos y negativos tanto de parte de las celebridades involucradas como los espectadores.

Hace unos meses, internet se llenó de fotos filtradas del rodaje de Barbie, con Margot Robbie. Las críticas no se hicieron esperar, algunos atacaron el look de Robbie y Ryan Gosling, y otros hasta hicieron memes con las imágenes. Lo cierto es que la cinta dirigida por Greta Gerwig no ha pasado desapercibida, pero tanta atención fue perjudicial para su protagonista, quien por fin habló sobre cómo se vivieron las filtraciones dentro del set. Durante su aparición en The Tonight Show, Margot Robbie explicó que, tras las filtraciones, el rodaje se volvió un caos.

Se filtraron fotos de Barbie con Margot Robbie y Ryan Gosling en escena.

“No puedo decirte cuán mortificados estábamos, por cierto. Nos veíamos como si nos estuviéramos riendo, divirtiéndonos, pero por dentro estábamos muriendo… Muriendo. Estaba como: ´Este es el momento más humillante de mi vida”, se lamentó la actriz El Escuadrón Suicida. El equipo no solo tuvo que lidiar con las críticas y burlas online, también se enfrentaron a hordas de curiosos que acudieron a las locaciones para obtener más y más material que pudiera hacerse viral. Así obtuvimos imágenes de Robbie y Gosling vestidos como vaqueros o patinando.

“Sabía que teníamos algunos exteriores por filmar en Los Ángeles. Sabía que una vez que hiciéramos exteriores, íbamos a ser descubiertos. Probablemente habría algo de gente buscando noticias porque sobresalíamos en esos vestuarios. Sabía que tendríamos un poco de atención, y que probablemente algunas imágenes saldrían por ahí, pero no como sucedió. Fue algo molesto. Había cientos de personas observando todo el tiempo”, agregó la actriz.

Margot Robbie como Barbie.

Hasta el momento no se tienen detalles específicos sobre la trama de Barbie, pero las fotos de Margot Robbie nos dieron una pista del tono que posiblemente tenga la película. Se dice que habrá varias versiones de Barbie y Ken, y que la cinta no será como la mayoría de la gente espera. Barbie llegará a los cines en julio de 2023. Además de las críticas, se enfrentará en taquilla a Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan.