Así de hermosa luce Shakira tras separarse de Gerard Piqué

Pese a sus problemas personales, Shakira está viviendo por uno de los momentos más importantes de su carrera. Durante este 2022 ha lanzando canciones de las más escuchadas, ha sido jurado de un excelente reality de baile y ha tenido nominaciones a grandes premios por su música.

Shakira luciendo un vestido de fiesta al pie de la escalera.

Recientemente se conoció que Shakira está nominada a los Latin Grammy 2022 en la categoría "Grabación del año" por su canción "Te felicito" que lanzó junto a Rauw Alejandro. La gala de premiación se realizará el próximo 17 de noviembre en la ciudad de Las Vegas. Además el más nominado de la noche es Bad Bunny con 10 convocatorias.

Shakira es dueña una imponente figura a sus 45 años.

Hace algunas horas Shakira estuvo muy activa en las redes sociales al compartir parte de una sesión de fotos que realizó para la revista ELLE. Allí la popular artista colombiana habló de carrera y por su puesto de su vida personal: la separación que sufrió recientemente.

En las imágenes que compartió la intérprete de la canción "Me gusta" no solo se puede ver lo hermosa que luce actualmente sino también la perfecta figura que tiene a sus 45 años. La cantante nacida en Barranquilla no tiene nada que envidiarle a nadie y en esta producción de fotos demostró que es una de las mujeres más hermosas del mundo.

Shakira es la madre de dos hijos llamados Milan y Sasha.

Junto a una de las fotos que compartió Shakira en sus cuentas oficiales se puede leer una frase que dice los siguiente: "Una mujer puede ser suficiente. Puedo ser suficiente en este momento para mí y para mi familia, para mis hijos". Con esta frase la bella cantante dejó en claro que además de su carrera está muy enfocada en cuidar lo que mejor le hace: su familia.