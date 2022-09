Tras ser acusado de infiel, Adam Levine dijo: "Usé mal..."

Recientemente aparecieron rumores que dicen que el cantante Adam Levine le había sido infiel a su esposa y modelo Behati Prinsloo. Esto sucedió tras las declaraciones de la tercera en discordia, Sumner Stroh. La modelo ha explicado a través de un vídeo en TikTok que mantuvo una relación con el artista y ha criticado duramente su comportamiento: "Era joven e ingenua. No era como soy ahora, por lo que era fácilmente manipulable".

La modelo afirma que tiene capturas de pantalla de las conversaciones que tenía con el cantante y líder de Maroon 5. En una de ellas Summer afirma que Adam le dijo: "Es increíble lo sexy que eres, me estalla la cabeza". Tras estas informaciones, Levine compartió un mensaje a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje completo que compartió Adam Levine en su cuenta de Instagram.

El mensaje que publicó el artista dice así: "Se habla mucho de mi verdad ahora y quiero aclarar las cosas. Usé mal juicio al hablar con alguien que no sea mi esposa en CUALQUIER tipo de manera coqueta. Yo no tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable en mi vida..", fue parte de lo que manifestó el líder de Maroon 5.

Luego Adam Levine agregó que: "En ciertos casos se convirtió inadecuado; me he dirigido eso y tomó medidas proactivas para remediar esto con mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo....".

Adam Levine y Behati Prinsloo están casados desde el 2014

El mensaje que compartió Adam Levine en la red social de camarita terminó de la siguiente manera: "Soy tan ingenuo y lo suficientemente estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importaba ese era el mayor error que pude hacer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos".