Quién es el actor al que señalan como el novio secreto de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston es una de las mujeres más codiciadas de Hollywood. Desde que interpretó a Rachel Green en la sitcom más famosa de todos los tiempos, Friends, conquistó a cientos de corazones en el mundo entero, incluido el de Brad Pitt, a quien se considera el gran amor de su vida.

Sin embargo el matrimonio entre la actriz y el rubio no funcionó y terminó de la peor manera tras cinco años de casados. Aparentemente la estrella de Once Upon a Time in Hollywood la engañó y dejó por Angelina Jolie, con quien después formó una familia por 12 años.

El nuevo amor de Jennifer Aniston.

En ese tiempo Jennifer Aniston probó suerte en el amor pero nadie perduró en el tiempo. En 2011 comenzó a salir con el actor y director Justin Theroux, con quien se casó en 2015. Pero luego de casi siete años de amor se divorciaron. Desde entonces no se le conoció otra pareja, al menos hasta ahora.

Hace algunas semanas atrás comenzó a circular el rumor que asegura que a la actriz le habría vuelto a picar el bichito del amor. Una fuente cercana a ella le aseguró a Woman's day que habría comenzado un romance con el actor Jon Hamm.

Según aseguraron en el mencionado medio, Jennifer Aniston y su compañero se habrían enamorado mientras se encuentran trabajando en la tercera temporada de la serie de Apple TV+ The Morning Show, a la que Hamm se suma.

"Se habían cruzado antes, pero ella siempre ha tenido un esposo a su lado. ¡Esta vez no! Y no hay duda de que Jon está completamente cautivado por Jenn”, reveló la fuente anónima. Además, la misma persona aseguró que están muy enamorados y que estuvieron teniendo varias citas secretas.