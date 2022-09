Qué significa la expresión "Pretty Please" elegida por Dua Lipa

Dua Lipa encendió el escenario tras participar del Lovestream Festival en Bratislava. Al parecer, su presentación no pasó inadvertida con un sensual baile al compás de "Pretty Please" que la colocó como la protagonista de una noche especial. Entérate de qué se trata y qué significa.

La cantante británica Dua Lipa encendió la capital de Eslovaquia con su magnetismo. De igual manera lo hizo en las redes sociales, ya que sus fans no pudieron evitar festejar su performance, el cual incluyó arriesgados pasos de baile.

Un baile sensual al compás de "Pretty Please"

Recientemente, la artista se subió al escenario con un particular look y eso no sorprendió, ya que acostumbra a ser toda una influencer de la moda y un estilo muy particular. En el show vistió una minifalda plateada y un top haciendo juego.

Sin embargo, con el pelo suelto y un estilo savage, el momento que más se festejó durante el recital fue cuando cantó “Pretty Please”. Las imágenes que quedaron grabadas, donde también se puede ver la ovación del público, captan el momento exacto en el que la cantante realiza un lento meneo y, a su vez, pronuncia las estrofas de su canción.

Se viralizó en las redes: qué significa “Pretty Please”

Rápidamente, el momento y las frases que sobresalieron no tardaron en viralizarse en las redes sociales. Desde una cuenta de Twitter, y en honor a la artista, se publicó un extracto en particular del recital en el que se la veía moviéndose al ritmo del sensual baile.

En el video, que no dura más de 35 segundos, se la escucha a Dua Lipa cantando “Hate it when you leave me unattended, ’cause I miss ya, and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down?”.

En español significa: “Odio cuando me dejas sola, porque te extraño y necesito tu amor. Cuando mi mente se vuelve loca, ¿podrías ayudarme a reducir la velocidad?”. Todo mientras se la veía haciendo unos movimientos muy provocadores con sus caderas que, lógicamente, enloquecieron a todo el público. El momento en el que Dua Lipa se mueve al compás de "Pretty Please"

Dicho tuit rápidamente se viralizó, a tal punto que el video superó los 16 millones de views. Así mismo, ante tanto revuelo, surgió el interrogante de qué quiere decir "Pretty Please". Entre varias formas de expresión, significa "Se lo pediré por favor" y la cantante lo resignificó al compás de sus movimientos sensuales.

Además, como si fuese poco, la llenaron de halagos y comentarios donde no solo elogiaron su talento vocal, sino también la destreza que tiene con su cuerpo. Esta vez sí que todos quedaron maravillados con sus dotes para el baile, algo que no se esperaban.

¿Ya has visto la performance de Dua Lipa? ¿Qué te ha parecido el tema "Pretty Please"? Cuéntanos.