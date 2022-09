El talento oculto de Brad Pitt que muy pocos conocen

Brad Pitt es uno de los actores más queridos de Hollywood. Es dueño de una extensa trayectoria colmada de éxitos y una de las caras más atractivas del mundo. Sin embargo, el último tiempo estuvo envuelto en más de una polémica por su escandaloso divorcio de Angelina Jolie que sigue dando de qué hablar.

A pesar de eso a la estrella de cine trabajo no le falta, este año estrenó Bullet Train que fue todo un éxito y ya aparecieron las primeras imágenes de su nueva película, Babylon, en la que comparte elenco con Margot Robbie, una de las actrices del momento.

Brad Pitt presentando su colección.

Pero además de eso, Brad Pitt acaba de dejar en evidencia cuál es su talento oculto que muy pocos conocían. El actor hizo su debut como artista y presentó sus primeras esculturas en una muestra colectiva en el Museo de Arte Sara Hildén en Tampere, en Finlandia.

El rubio más codiciado de Hollywood presentará nueve obras de arte que estarán junto a las del músico Nick Cave y el artista Thomas Houseago para la exposición We (Nosotros) que se inaugurará el próximo 15 de enero.

Entre los trabajos que presentará Brad Pitt se encuentra una estructura en forma de casa que está moldeada en silicona transparente y presenta marcas de disparos. Además también estará su primera escultura, la que llamó House A Go Go, que es una casa en miniatura, de tan solo 45 centímetros, hecha de corteza de árbol y cinta adhesiva.

Sin lugar a dudas, la obra más impactante de la colección de Brad se llama Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time (Apuntando a ti, me vi, pero esta vez era demasiado tarde) y es una enorme estructura de yeso que representa un tiroteo de ocho personas.

La obra más grande de Brad Pitt.

Según diversos medios especializados, Brad Pitt se refugió en el arte y la cerámica tras su divorcio de Angelina Jolie y luego de recuperarse de su adicción al alcohol. Encontré en ello un refugio para su cabeza y una manera de canalizar sus sentimientos.

"Para mí se trata de autorreflexión... Nació de la propiedad sobre lo que yo llamo un 'inventario radical del yo'. Y ser realmente brutalmente honesto conmigo y tomar en cuenta a aquellos a los que pude haber lastimado y los momentos en los que me equivoqué”, dijo al respecto el actor.