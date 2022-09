Christian Nodal fue criticado en las redes sociales

El romance entre Christian Nodal y Cazzu es el tema del momento. Desde que decidieron comenzar a mostrarse en público y gritar a los cuatro vientos su amor, los fanáticos solamente se han encargado de viralizar cada mínimo detalle.

Todo parece que viene viento en popa, aunque los internautas se encargaron de criticar al cantante y ponerlo nuevamente en el ojo de la tormenta después de que le dedicara a su nueva novia el mismo tema que a su ex, Belinda.

En un reciente concierto, antes de comenzar a cantar el tema "Eso y más" de Joan Sebastian, el compositor mexicano quiso dedicarle la canción a Cazzu junto a unas hermosas palabras:

“Quiero dedicar esta canción se llama Eso y Más ¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida”.

Quiso dejar en claro que sabe que ya había dedicado este tema antes, algo de lo que se arrepiente porque verdaderamente siente que es perfecta para Cazzu, y por eso terminó diciendo: “Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”. Automáticamente el público comenzó a gritar y cuchichear sobre lo que acababan de escuchar.

Ya sabemos que las redes sociales son implacables, por eso después de que se viralizara un video sobre este momento de Christian Nodal en el escenario los internautas comenzaron atacarlo con fuertes críticas.

La mayoría de las personas sostienen que es de poco caballero la actitud del cantante, mientras que otros aseguran que con ese acto solamente demuestra que no ha podido superar a Belinda.

Christian Nodal ya no esconde su amor por Cazzu.

“Tal para cual los dos pizarrones rayados… dolido, por eso se comporta así”, “Típico comportamiento de un dolido” y “??Me decepcionó. Ese niño no sabe que es amar… Imagínate, Dice amar a Cazzu”, son tan solo algunos de los mensajes que repudian la actitud del cantante.

Hasta el momento ni el intérprete ni Cazzu han salido a hablar sobre lo sucedido, y es muy probable que no lo hagan porque está disfrutando de su amor y haciendo oídos sordos a las críticas.

¿Qué opinas sobre el hecho de que Christian Nodal le dedicó el mismo tema a Belinda y a Cazzu?