Melanie C habló por primera vez de la agresión que sufrió la noche anterior al primer show de las Spice Girls

Lamentablemente, todos conocemos a alguna mujer que sufrió una situación de abuso o que se ha sentido vulnerable frente a un hombre. Las mujeres callaban estos hechos, sobre todo, por vergüenza y por pensar que nadie les creería pero cada vez son más las historias que se destapan muchos años después y se liberan de un peso que padecieron demasiado tiempo. Esta vez, fue el turno de Melanie C, una de las Spice Girls, quien contó por primera vez que sufrió acoso sexual por parte de un masajista la noche previa a la primera presentación de la banda en octubre de 1997.

Melanie C fue agredida sexualmente por un masajista la noche anterior al primer concierto de las Spice Girls. La cantante reservó un masaje en su hotel de Estambul, Turquía una noche antes a la presentación de octubre de 1997 y abusaron de ella. Mel habló por primera vez acerca de ese momento a través del podcast How To Fail: "Me sentí violada, me sentí muy vulnerable, me sentí avergonzada y luego me sentí insegura. Quiero hablar de ello porque me ha afectado, pero lo enterré”, relató la cantante.

Melanie C habló por primera vez de la agresión sexual que sufrió el día anterior al primer show de las Spice Girls.

“Estábamos en la víspera del primer espectáculo de las Spice Girls. Fui a darme un masaje en el hotel y lo que me pasó lo enterré inmediatamente porque había otras cosas en las que debía centrarme. No quería hacer un escándalo, pero tampoco tenía tiempo para ocuparme de ello", apuntó. Aunque la intérprete de 48 años “enterró" por años el doloroso acontecimiento, finalmente escribió acerca de ello en sus memorias Who I Am, como una forma de afrontarlo, pero también para inspirar a otras personas víctimas de abuso a denunciar.

"Como no me ocupé de ello en su momento, me di cuenta de que dejé que se enterrara durante años y años y años y luego, cuando estaba escribiendo el libro, recordé el momento en un sueño. Me desperté y estaba en mi mente. Me dije: 'Dios mío, ni siquiera había pensado en incluir eso en el libro'. Entonces, por supuesto, tuve que pensar, '¿Quiero revelar esto?' Pensé que, en realidad, que es muy importante para mí decirlo y afrontarlo por fin y procesarlo", dijo la intérprete.

Mel añadió que se levantó y salió de la habitación antes de que el ataque se intensificara, pero dijo que ha tenido un efecto devastador y duradero en ella.

"Cosas terribles suceden todo el tiempo y esta situación no fue tan mala como podría haber sido. Supongo que fue una versión leve de agresión sexual, pero me sentí violada, me sentí muy vulnerable, me sentí avergonzada y luego me sentí insegura. Estaba en un entorno en el que supuestamente tenía la confianza para quitarme la ropa frente a un profesional, pero no fue así. Por ello quise hablar de esto, porque me ha afectado", concluyó la artista.