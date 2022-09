La divertida anécdota que vivió Emma Thompson en Escocia

De tantos papeles que vimos encarnar a la actriz Emma Thompson en la pantalla a lo largo de su carrera, sabemos que no hay nada que la detenga salvo, tal vez, un oficial de policía que la confundió con un ladrón. La protagonista de Years and years compartió una anécdota muy divertida que vivió de visita en una de las propiedades que tiene en Escocia y sorprendió a todos con el relato.

Aunque es oriunda de Inglaterra, Emma Thompson tiene propiedades en Escocia, una de las cuales utiliza para la cría de ovejas y es a donde suele ir para relajarse cuando no está rodando ninguna serie o película. En ese lugar, aparentemente, suele disfrutar mucho de un estanque que tiene en la propiedad principal, al que se acerca a bañarse y suele utilizar más seguido los días de calor. Así fue como se contextualizó, tal vez, la mejor anécdota del año: con la estrella de Years and years como protagonista.

La divertida anécdota que compartió Emma Thompson cuando fue a pasar unos días a una de sus propiedades de Escocia.

“En el verano voy y vengo sin nada puesto, como las ovejas”, explicó Emma Thompson, quien también bromeó con la forma en la que suelen espantar estos animales al verla así. Sucede que, una de las tantas veces que repitió la rutina, las consecuencias no tardaron en aparecer y se hicieron presentes en la puerta de su casa, cuando un oficial de policía salió en su búsqueda para intentar descifrar qué había pasado.

“Sentí golpes muy fuertes en la puerta de mi casa. Vivo a kilómetros de todo el mundo, pensé que era el hombre de la bolsa. Estaba sola con mi pequeña hija. Bajamos la escalera y abrimos la puerta. Afuera había un oficial de policía enorme y muy apuesto”, contó Emma Thompson. El policía se acercó para decirle que habían “denuncias de un intruso” en sus tierras, donde una testigo se había comunicado con el cuartel de policía para dar aviso de la situación.

“Le dije: '¡¿En serio?! ¡Dios! ¡¿Cuándo pasó?!'. Me contestó: 'Esta tarde, una mujer paseaba con su perro y vio a un hombre de 52 años caminando desnudo entre las ovejas'. Al punto que pensé: 'Ok... Pasó algo... o se me cayeron tanto los senos que de lejos parecen testículos'”, contó Emma Thompson. Entre risas, continuó: “Estaba tan avergonzada, porque el policía era encantador y apuesto, que casi que me exalté: '¡En serio! No es tan terrible. Creo que probablemente, fui yo'. Y se fue, apurado”.

Hace algunas semanas, llegó a las salas una de las últimas producciones en contar con Emma Thompson como protagonista. Se trata de Buena suerte, Leo Grande, una producción que explora temáticas vinculadas al placer entre las mujeres de más de 50 años. Thompson se pone en la piel de Nancy Stokes, una mujer que ha quedado viuda del único hombre con el que mantuvo relaciones sexuales a lo largo de su vida. Un cambio en su vida la llevará a buscar nuevos horizontes y contratar a un gigoló que se hace llamar Leo Grande, con quien experimentará algo nunca antes visto. El film se lanzó a finales de julio y todavía puedes verla en algunos cines que la proyectan.