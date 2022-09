El polémico comentario sobre el cuerpo de Tenoch Huerta, el nuevo actor de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel se sigue expandiendo en personajes y, por lo tanto, en diversidad de actores. Una de sus últimas presentaciones fue Black Panther: Wakanda forever con fecha a estrenarse el próximo mes de noviembre y los actores que allí intervienen desataron una ola de comentarios positivos pero también negativos que terminaron incluyendo al intérprete mexicano Tenoch Huerta (Namor) y a Mike Deodato Jr., ilustrador de la franquicia, en el centro de las polémicas.

La presencia de Tenoch Huerta en Marvel ha causado una serie de controversias desde que este hecho era sólo un rumor hasta el día en que se confirmó y se dio a conocer que el actor mexicano interpretaría a Namor en la película Black Panther: Wakanda forever que está próxima a estrenarse. Y es que si bien el protagonista de la serie Narcos: México ha señalado la importancia de que se dé una apertura y visibilidad a talentos de distintos orígenes en el cine, algunos puristas y fans de los cómics no han visto con buenos ojos que se adaptara el personaje para darle un perfil latinoamericano.

Por si esto fuera poco, ahora surgió una nueva polémica en torno a las primeras imágenes que se dieron a conocer de Tenoch Huerta caracterizado como Namor en el avance de la película, ya que Mike Deodato Jr., un artista visual que trabaja para Marvel Comics publicó una imagen donde aparece el actor mexicano de espaldas e hizo comentarios que no fueron bien recibidos por usuarios de redes, por lo que tuvo que aclarar la situación.

Tenoch Huerta como Namor en Black Panther: Wakanda Forever.

Y es que así como el actor mexicano de 41 años ha tenido muchos detractores desde que comenzaron a circular las versiones sobre su llegada al UMC, también ha recibido el apoyo de colegas y de sus seguidores, quienes reconocen su talento y la importancia de que un actor mexicano se sumara a un proyecto de la magnitud de Wakanda forever.

¿Qué dijo el artista sobre Tenoch Huerta?

El comentario original que Mike Deodato Jr. escribió junto a la fotografía de Tenoch Huerta en la que compara su físico con el suyo propio parecería un ataque directo no sólo al actor, sino a la persona encargada de elegirlo para interpretar a Namor en la película. “Puedes notar que alguien echó a perder las cosas cuando el personaje de una película se ve en peor forma que el artista de 60 años que lo dibujó”, escribió el ilustrador junto a las fotografías en las que tanto él como Tenoch (caracterizado) aparecen de espaldas a la cámara.

La publicación original que el historietista brasileño posteó en su cuenta de Instagram fue eliminada, pero los usuarios de redes sociales ya la habían respaldado para dar testimonio de lo sucedido, por lo que el artista tuvo que aclarar la intención de su mensaje ante el cúmulo de críticas que recibió.

La fotografía que compartió junto a su publicación Mike Deodato Jr. en su cuenta de Instagram que luego eliminó.

“Recientemente hice una broma sobre la apariencia de un personaje de cómic llevado a la pantalla que se salió de control a causa de los haters de internet. Así que déjenme aclarar: Me estaba burlando del personaje del cómic, no del actor. Pudo haber sido un CGI (gráfico generado por computadora), una marioneta o un robot, yo estaba señalando a un personaje ficticio de una película no a la persona de la vida real”, explicó el ilustrador de Marvel.

De acuerdo con su mensaje aclaratorio, Mike Deodato Jr. no tenía idea de quién era el actor ni su origen étnico y dijo que aunque lo supiera o que hubiera sido brasileño, como él mismo, eso no habría cambiado nada, ya que hablaba del personaje, por lo que consideró que las acusaciones de que es racista son estúpidas. “No fue mi intención herir los sentimientos de nadie, especialmente los del actor en cuestión, quien, estoy seguro, hará un gran trabajo con el personaje”, afirmó el ilustrador. Hasta el momento, Tenoch Huerta no se ha pronunciado al respecto.