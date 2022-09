Así luce Sadie Sink en la nueva película que protagoniza fuera de Stranger Things

Sadie Sink cobró rápidamente popularidad al interpretar a Max en la serie de Netflix, Stranger Things. Excéntrica, divertida, amante de la patineta, segura y amiga de Eleven, el personaje de esta joven fue ascendiendo hasta convertirse en la protagonista de la cuarta temporada y enfrentarse cara a cara con el villano Vecna. Sin embargo, Sadie fue convocada para otro gran proyecto en el que comparte créditos con Brendan Fraser y que pronto se dará a conocer en el Festival Internacional de Venecia 2022.

Durante la cuarta entrega del show creado por los hermanos Duffer, Max fue una de las protagonistas de la historia al tener una conexión directa con el villano, Vecna, ya que fue tomada como una de las víctimas para el propósito de llevar el Upside Down a la realidad. Esto finalmente se lleva a cabo cuando el antagonista asesina al personaje, pero gracias a Eleven logra resucitar y quedar en un estado de coma. Por el momento no hay detalles de si volveremos a verla.

A finales de febrero del año pasado se conoció que Sadie Sink fue convocada junto a Brendan Fraser para protagonizar The Whale, la nueva película de Darren Aronofsky basada en la obra homónima de Samuel D. Hunter, quien se hará cargo del guion. La producción a cargo de A24 se anunció en enero de 2021 y unos meses después comenzaron los rodajes que culminaron en Nueva York, pero tuvo una extensa etapa de posproducción. Ahora conocemos cómo luce la actriz con la primera foto publicada.

Sadie Sink en The Whale.

Esta cinta contará el drama de un hombre de mediana edad con sobrepeso (272 kg.) llamado Charlie que intenta volver a contactarse con su hija de 17 años. Ambos se separaron después de que él abandonara a su familia por su amante gay, quien murió un tiempo después. En consecuencia del exceso de dolor y culpa que sufrió durante el lapso alejado de Ellie, se refugió en la comida. En la primera foto revelada se vio a Fraser con una nueva apariencia y anunciaron que habrá mucho maquillaje y prótesis.

Brendan Fraser en The Whale.

“Será algo que no se ha visto antes. Eso es realmente todo lo que puedo decir por ahora. El vestuario era amplio, sin costuras, engorroso. Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho. Pero no quiero ser tímido, se que va a causar una impresión duradera”, explicó Brendan recientemente. Por el momento no hay una fecha de estreno, pero tendrá su lanzamiento en el Festival Internacional de Venecia de 2022 que ya comenzó.