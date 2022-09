Alejandro Sanz compartió una dolorosa pérdida

Al pensar en Alejandro Sanz a uno se le viene la sonrisa característica del cantante, y la actitud que tiene para afrontar la vida. Eso llena las almas de sus seguidores que reconocen al español como una persona feliz y plena por el tipo de contenido que comparte en sus redes sociales. Sin embargo, ahora ha publicado una noticia que lo ha dejado con una profunda tristeza. Evidentemente afectado, el cantante compartió la pérdida de alguien que lo ha acompañado desde la infancia. Recientemente falleció su primo David, compañero de juegos y aventuras en la niñez, y Alejandro decidió honrarlo con unas emotivas palabras.

"Se me hace difícil hablar cuando la impotencia y la pena me invade. Hoy el mundo sería más hermoso y generoso si te hubiera retenido con nosotros…tu familia, tus amigos y todos los que te queremos incondicionalmente", empieza su mensaje.

Alejandro se mostró muy dolido por el fallecimiento de su primo David.

Alejandro Sanz es una persona que mantiene una estrecha relación con su familia. Nunca ha dejado que la fama y los compromisos laborales afecten su relacionamiento con su entorno más íntimo, del cual era parte su primo David, con quien había vivido tantos momentos que habían llenado de recuerdos su vida.

"Quien me conoce sabe, que para mí, mi familia, mi clan, es mi todo. Y este todo está incompleto. No sé si la esperanza nos ha jugado una mala pasada…o has sido tú, que te agarrabas a la vida con toda tu fuerza y corazón. Por eso nos cuesta tanto despedirnos de ti, David, mi primo. Mi querido primo. Un ser maravilloso con el que todo lo que compartí era bueno", escribió Alejandro.

Con una semotivas palabras, Alejandro despidió a su querido primo.

Alejandro comentó que su primo ha dejado una gran lección de vida a todos sus seres queridos, que se marchó rodeados de todos los que lo amaban y que jamás lo olvidarán.

A través de mensajes, amigos y colegas de Alejandro enviaron todo su apoyo en este momento tan difícil que está atravesando, así como también muestras de amor y cariño para toda la familia.

Alejandro resaltó la última frase que le dijo su primo David: "Lo único que importa en la vida son las buenas personas".