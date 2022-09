¿Quién fue el hombre que quiso comprar La Vecindad de “El Chavo del 8”?

"El Chavo del 8" se convirtió en una de las series mexicanas más exitosas a nivel mundial, y sin lugar a dudas marcó a varias generaciones, metiéndose en el corazón y en la memoria de todos sus fans. Una de las características de la producción era la gran diversidad de personajes con los que contaba. Es así que estaban los protagonistas principales como “El Chavo”, “Kiko”, “La Chilindrina”, “Don Ramón” y “Doña Florinda”, pero también tuvo apariciones recurrentes de algunos personajes.

Es el caso del “Señor Calvillo”, quien fue uno de estos personajes secundarios que dejó su huella en la exitosa serie estrenada a principios de la década de los 70’ y que fue sensación en toda América Latina y el mundo. Era un hombre pequeño, calvo, elegante y bastante formal que se había ganado el rechazo de los vecinos ya que tenía el objetivo de comprarle La Vecindad al "Señor Barriga", y ninguno de los que vivía allí querían que esto suceda.

El "Señor Calvillo" se había ganado la antipatía de los vecinos.

El hombre que quiso comprar La Vecindad

El actor que le dio vida al "Señor Calvillo" fue el actor mexicano Ricardo de Pascual. Su personaje era el de un empresario que estaba decidido a comprarle La Vecindad al "Señor Barriga" para que éste pueda descansar. El principal rasgo distintivo del Señor Calvillo era, precisamente, que no tenía cabello en su cabeza. De allí el juego de palabras con su apellido. Por su parte, los vecinos se encargaron de hacerle entender al "Señor Calvillo" que no les resultaba nada buena su idea y que ciertamente no les caía bien a ninguno de ellos.

El "Señor Calvillo" tenía la intención de comprar La Vecindad.

Tras su efímero paso por "El Chavo del 8", el actor Ricardo de Pascual participó de otras tiras mexicanas como "Senda de gloria", "Confidente de secundaria", "Camaleones" y "Sueños y caramelos", entre otras. También realizó trabajos para cine en las películas "El investigador Capulina", "El Sonámbulo", y "El alegre divorciado".

En 2022, Ricardo de Pascual, el Señor Calvillo en "El Chavo del 8", cumplió 90 años.