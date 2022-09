A qué se dedica el esposo de Margot Robbie

Margot Robbie se convirtió en la favorita de Hollywood. La actriz de tan solo 32 años es la mujer dentro de la industria que más dinero ganó este 2022 y con justa causa. Las productoras se pelean por tenerla como estrella de sus cintas y es increíble ver cuánto está trabajando.

Este año tiene tres andes trabajos que se encuentran en etapa de post producción: Barbie, que seguramente llegue a la gran pantalla a mediados del 2023, Amsterdam, que llegará el próximo 4 de noviembre y Babylon, en la que comparte elenco con Brad Pitt.

Margot y Tom.

Lo cierto es que no solo la vida profesional de Margot Robbie le sonríe, sino que también la personal. Desde el 2016 está casada con Tom Ackerley, con quien se encuentra en pareja desde 2013. Sin embargo, la actriz siempre intento mantener su vida privada muy alejada de su popularidad y por eso mucho no se sabe sobre su historia de amor.

Según aseguran, Margot y Tom se conocieron en el rodaje de la película Suite Francaise. Allí, ella le daba vida a Celine y él se desarrollaba como tercer asistente de dirección, profesión a la que le dedica gran parte de su vida.

“Era soltera y la idea de tener una relación me daba ganas de vomitar. Con Tom fuimos amigos por mucho tiempo y siempre estuve enamorada de él. Pensaba: ‘Él nunca me amaría’. Me dije: ‘No seas estúpida, dile que te gusta’… Luego sucedió. Por supuesto que estamos juntos. Esto tiene mucho sentido, de la forma en que nada ha tenido sentido antes”, contó hace algún tiempo Margot Robbie en diálogo con Vogue.

Con respecto a Tom Ackerley, trabajó en varias películas como asistente de dirección y productor. Además, en 2014 junto a la actriz, a Josey McNamara y Sophia Kerr decidieron crear su propia productora, LuckyChap Entertainment.

Margot Robbie y su marido.

Esto demuestra que además de ser una hermosa pareja y que siguen tan enamorados como el primer día, Margot Robbie y su esposo son muy buenos para los negocios juntos. "Soy una gran defensora de hacer negocios con tu pareja. Estar casada es en realidad lo más divertido que existe, la vida se volvió mucho más divertida de alguna manera", dijo al respecto la estrella de El lobo de Wall Street.