Cuántos hijos tiene Penélope Cruz y con quién

Penélope Cruz conoció al amor de su vida en 1990, pero en aquel entonces no había cruzado casi palabras con él. Dos años después, afortunadamente para ellos, trabajaron juntos en la película Jamón, jamón. En aquel momento se hicieron buenos amigos, dada la conexión que hubo entre ellos.

Sin embargo pasaron muchos años para que la actriz española y el hombre al que se lo conoce bajo el nombre de Javier Bardem apuesten a su amor. Primero, la estrella de cine tuvo un romance que fue furor con Tom Cruise, algunas relaciones menores, pero cuando se reencontró con su excompañero de trabajo en el rodaje de Vicky, Cristina, Barcelona, se dio cuenta que estaba enamorada.

Penélope y Javier.

Tras tres años de relación, Penélope Cruz y Javier Bardem se casaron. La boda fue en julio de 2010 y tuvo lugar en la isla privada de Johnny Depp en las Bahamas. En enero del 2011 la familia comenzaba a agradarse con la llegada de Leonardo, su primer hijo juntos.

Algún tiempo después, más precisamente en julio de 2013, llegó Luna para terminar de conformar una hermosa familia. Pero lo cierto es que desde que se convirtieron en padres, los actores priorizaron la privacidad de sus hijos ante todo y es por ese motivo que en muy pocas oportunidades se los vio junto a ellos.

Hace algún tiempo atrás, Penélope Cruz confió que recién ahora les comenzaron a permitir a los chicos ver las ceremonias y las entregas de premios en las que participan sus padres, dado que siempre trataron que lleven una vida normal y muy alejada de la fama que ellos tienen.

En la actualidad, Leonardo tiene 11 años y Luna tan solo 8. Todos juntos viven en Madrid, España, y comparten todo el tiempo posible en familia. Es por ese motivo que tanto Penélope como Javier no aceptan cualquier trabajo y tomar cada decisión con muchísimo cuidado para poder ser capaces de estar con los niños. "Pasar dos semanas fuera de casa me parte el corazón, pero no solo emocionalmente sino que tengo síntomas físico”, dijo hace un tiempo el actor al respecto.