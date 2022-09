Margot Robbie salió llorando de la casa de Cara Delevingne y aumentan las preocupaciones entre su círculo más íntimo

La balanza nunca estará equilibrada si alguien muy cercano a nosotros, ya sea un familiar o un amigo, la está pasando mal. Y esto es lo que se pudo ver en el rostro de la actriz Margot Robbie al salir de una de las propiedades de su amiga y modelo Cara Delevingne. Las artistas se conocieron durante el rodaje de El Escuadrón Suicida (2016) y formaron una gran amistad, sin embargo, hace días que los más allegados a Cara la notan extraña y esto los tiene muy preocupados.

La estrella nominada al Oscar fue captada por los paparazzis después de salir de una propiedad que habría rentado muy cerca de la casa donde actualmente vive la modelo en West Hollywood, para después dirigirse hacia el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Anteriormente, Margot había salido de la casa de 7 millones de dólares de Cara en la misma zona, dos horas después de que la hermana de Delevingne, Poppy, también fuera captada saliendo en una SUV negro.

La modelo y actriz británica debía presentarse el pasado lunes en Nueva York para el lanzamiento de su colección de moda en honor al fallecido diseñador Karl Lagerfeld, que se celebró en el elegante restaurante Saga en el distrito financiero de la Gran Manzana. Sin embargo, no llegó. Tampoco estuvo presente en los premios Emmy, junto a sus compañeros de Only Murders in the Building.

Las imágenes de Margot fueron tomadas una semanas después de que Cara fuera vista un tanto desaliñada y con comportamientos extraños en el aeropuerto de Van Nuys. Al parecer, los seres queridos de la modelo también han expresado su preocupación y han considerado una posible intervención. La visita de la actriz que da vida a Harley Quinn podría ser otra señal de que los amigos y la familia de Cara están preparados y dispuestos a ofrecer su apoyo.

La estrella de Yo, Tonya llevaba un pequeño equipaje con ruedas y lo que parecía ser una bolsa de plástico llena de artículos de aseo o medicamentos, mientras se esforzaba por mantenerse tranquila al salir de la casa. Margot y Cara son amigas desde hace tiempo, y coprotagonizaron la película Escuadrón Suicida en 2016.