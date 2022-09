Las razones por las que Jennifer Aniston volvió a distanciarse de Brad Pitt

Al principio, es una situación que resulta más bien incómoda, sin embargo, cada vez son más las ex parejas que vuelven a entablar un vínculo de amistad luego de romper, y realmente lo hacen funcionar. Cuando Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaron su divorcio, sucedieron una serie de hechos extraños que reencontraron a Jennifer Aniston y su ex marido, Pitt, y pudimos ver la química intacta y la buena onda, pero sólo se trató de amabilidad y cortesía, ya que el distanciamiento volvió a hacerse efectivo entre las estrellas de Hollywood.

Jennifer Aniston está viviendo su mejor momento. Se siente feliz y plena. “Los amigos son vitales”, dijo en un video que muestra fotos de ella rodeada de amigos cercanos como Courteney Cox en su mansión de BelAir de USD 21 millones con su amado perro Lord Chesterfield.

“Hoy en día las cosas simples son vitales”. Personal y profesionalmente, no hay duda de que la estrella de Friends está en un buen lugar. A los 53 años, Jennifer se ha divorciado dos veces y no ha logrado tener la familia que tanto deseó, aunque hoy se siente orgullosa del camino que eligió para ella. Pero eso no significa que no tenga remordimientos. “Como todos”, le dijo una fuente a la revista Star, “Jen mira hacia atrás y piensa en cómo podría haber manejado ciertas cosas de manera diferente”.

La vida amorosa de Jen siempre ha sido tema para la prensa del corazón. Poco después de su dolorosa ruptura con Brad Pitt, de 58 años, quien la dejó por Angelina Jolie, habló sobre lo que salió mal en su matrimonio que terminó en 2005 después de cinco años. “Fue una relación hermosa y complicada”, dijo, señalando que deseaba haber priorizado a Brad más que a su carrera.

Jennifer Aniston volvió a distanciarse de su ex marido, Brad Pitt.

“Siempre había algo que lo impedía; o él estaba trabajando o yo lo estaba”. También lamentó el hecho de que se había “perdido a sí misma” mientras estaban juntos. “Me encanta cuidar a las personas, y definitivamente pongo sus necesidades antes que las mías a veces”.

A pesar de que Brad le rompió el corazón, la ex pareja se volvió a conectar después de la separación de Pitt con Jolie en 2016. El ganador del Oscar asistió a la fiesta de cumpleaños número 50 de Jennifer en Hollywood, y aceleró el pulso de los paparazzi cuando fueron fotografiados en un momento íntimo entre bastidores en los premios SAG 2020. El coqueteo continuó durante el encierro en una mesa virtual leída para Fast Times for Fast Times at Ridgemont High.

Últimamente, sin embargo, las cosas se han enfriado entre la ex pareja. “Brad y Jen todavía están en términos buenos, pero no están pasando el rato ni hablando mucho”, reveló la fuente al citado medio. “Ambos reconocen y están de acuerdo en que no hay marcha atrás en el tiempo en términos de una reencuentro romántico, y siguen sus caminos sin resentimientos”.

Luego del divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie, Jennifer Aniston y Pitt volvieron a tener un vínculo ameno.

El drama de divorcio en curso de Brad con Angelina es una gran razón por la que Jen puso fin a su amistad. Él y la actriz de Maléfica, de 47 años, se han visto envueltos en una fea batalla por la custodia de sus hijos Maddox, 21, Pax, 18, Zahara, 17, Shiloh, 16 y los gemelos Vivienne y Knox, de 14 durante seis años. Las cosas empeoraron en agosto, cuando se publicó un informe del FBI de 2016 que detallaba la explosiva pelea entre Brad y Angelina a bordo de un avión privado. Jolie alegó que un Brad borracho “la agarró por la cabeza, la sacudió” en el baño y golpeó el techo del avión cuatro veces después de decirle: “Estás jodiendo a esta familia”.

El divorcio escandaloso entre la ex pareja no le gusta a Jen y quiere mantenerse lejos de todo eso. “Jen es muy consciente de que Brad está metido hasta el cuello en un infierno legal con Angelina. Ella lo siente por él, pero definitivamente hay una parte de ella que lo ve como un desastre creado por él mismo”.

Y todavía está molesta por la suposición de que eligió una carrera antes que tener hijos con él. “Es como, ‘No tienes idea de lo que me está pasando personalmente, médicamente, por qué no puedo tener hijos?’”, sentenció Jen tiempo atrás sobre los rumores de embarazo y la vergüenza que siente cada vez que la prensa le consulta por qué no tuvo hijos. “Es realmente doloroso y desagradable”. El reencuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt.

Aniston tuvo un breve romance con Vince Vaughn en 2006 durante el rodaje de Break-Up. “Era encantador, divertido y perfecto… y yo necesitaba eso”, dijo sobre su relación con Vaughn. Tras su doloroso divorcio con Pitt, Aniston volvió a apostar al amor y se casó con el actor Justin Theroux en 2015. Dos años después, en 2018, estaban separados. “Los hombres se pueden casar todas las veces que quieran, se pueden casar con mujeres jóvenes de veintitantos o treinta y tantos. Las mujeres no pueden hacer eso”, afirmó Aniston a THR en referencia al constante escrutinio que sufren las mujeres.

La estrella de Morning Show es igual de exigente cuando se trata de citas. Jen dijo que busca un “hombre común” y que no necesariamente sea alguien que esté en la industria. “Eso sería bueno”. El problema es que quiere conocer hombres a la antigua. “Absolutamente no”, dijo sobre el uso de aplicaciones de citas. “Simplemente me apegaré a las formas normales de salir con alguien: que alguien te invite a salir”. Jennifer Aniston decidió distanciarse nuevamente de su ex marido Brad Pitt.

Cuando conoce a esa persona especial, no tiene prisa por casarse por tercera vez. “No está en mi radar”, insistió, y agregó que quiere “un compañero fantástico” con quien divertirse. “No tiene que estar grabado en piedra en documentos legales”. Hasta entonces, Jen, que ahora tiene una fortuna valuada en USD 330 millones, está contenta de estar rodeada de amigos cercanos como Jason Bateman y su esposa, Amanda Anka. La propia Jen ha insistido en que no le falta nada. “Tengo un trabajo que amo, tengo personas en mi vida que lo son todo para mí y tengo hermosos perros. Solo soy un ser humano muy afortunado y bendecido”.