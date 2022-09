Ana Paula, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, debutará como actriz

Ana Paula, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, hará su debut oficial como actriz en la Serie “El Rey: Vicente Fernández” producida por la plataforma de streaming Netflix y Caracol Televisión.

La sangre no es agua, es por ello que, siguiendo los pasos de sus padres artistas, Ana Paula Capetillo anunció que está a punto de cumplir uno de sus sueños. Si bien ha heredado el talento de sus papás, la joven se ha preparado para esta ocasión tan especial, y es así que debutará como actriz en una super producción, donde formará parte del elenco de la serie que contará la historia de vida del reconocido cantante mexicano Vicente Fernández, protagonizada por el actor Jaime Camil.

Ana Paula se abre camino por su propio mérito.

En una reciente entrevista para la revista “TVNotas”, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo reveló que siempre quiso ser actriz, pero no quería estar bajo la sombra de sus padres, asique buscó sus propias oportunidades. “Siempre deseé ser actriz como mis papás y quise hacerlo yo solita. Quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo por mi propio mérito. Desde que me fui de mi casa busqué mi agencia, acabo de grabar mi primer proyecto ‘El Rey: Vicente Fernández’, y me hace sentir muy orgullosa de que fue por mí misma”, explicó la joven.

A pesar de la presión que significa ser hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, Ana Paula, que el 12 de mayo cumplió 25 años, aseguró que está dispuesta a construir su propio camino teniendo como arma su talento.

Ana Paula está orgullosa de sus padres, pero prefiere encarar su carrera artística sin la presión que supone ser la hija de celebridades.

Si bien todavía no puede dar mayores detalles sobre su personaje en la serie “El Rey: Vicente Fernández”, confesó que le gustaría seguir buscando otros proyectos. “No sé si me beneficia o me perjudica, pero dije: ‘Voy a demostrar lo que soy y lo que tengo, con mi talento y acciones‘. La actuación como todo tipo de arte, es muy subjetiva, hay gente a quienes les gusto, y hay a quienes no, aunque sí hay la presión de: ‘Ah, eres la hija de estos dos actores’”, expresó Ana Paula.

La joven confesó que en un principio su mamá no quería que fuera actriz, pero debido a que desde los 8 años de edad participó en clases de ballet, de jazz, de tap, de teatro, de canto y actuación, se acostumbró a formar parte del ambiente artístico.