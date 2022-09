Nacho Casano arremete contra sus ex compañeros de “La Casa de los Famosos”

El reality show “La Casa de los Famosos 2” finalizó hace unas semanas, y la actriz Ivonne Montero fue la ganadora de los 200mil dólares que estaban en juego como premio. Como se pudo apreciar en las emisiones de la producción, se vivieron momentos de tensión entre algunos de los participantes. Esos conflictos siguen generando algunas polémicas fuera de “la casa”, y esta vez, fue Nacho Casano el que arremetió contra sus ex compañeros.

"Difícil, adentro tenía claro, más o menos, de dónde venía la cosa. Aquí afuera viene de todos lados", dijo Casano. "Me encanta que la gente siga siendo tan cobarde afuera de La Casa de los Famosos como lo fue adentro. Cada uno sabrá si ten un beso o un abrazo", advirtió.

Nacho Casano quiere despegarse de las polémicas que siguen surgiendo luego de haber terminado el reality show.

El actor afirmó que pretende seguir con su vida y no dar pie a las polémicas que surgen con sus ex compañeros. "Aquí estoy, pero cuando estoy adelante nadie dice nada", enfatizó Nacho.

"Después, por atrás, tienen una capacidad de ficcionar. Mucha gente debería dedicarse a escribir ficciones de toda la mentira que ponen y les gusta hacerlo así. Está bien, no tengo la necesidad de decir ningún nombre. Si ellos, sienten la necesidad a, que van 35 o treinta y tantos días que terminó La casa, de seguir mencionándome, me alegra ser tan famoso y tan importante en su vida. A la mayoría de ellos no les dedicó ni un pensamiento, no lo merecen. Si quieren seguir hablando, que sigan; no quiero invertir mi tiempo de esa manera", arremetió.

Nacho aseguró que no tiene problema que Ivonne Montero lo demande.

Nacho Casano aseguró que no tiene problema que Ivonne Montero quiera demandarlo, solamente quiere seguir adelante y cerrar el capítulo del reality show. "No depende de mí, mientras sigan queriendo buscar revuelo. El proyecto ya terminó, ya empezó otro reality. De lo que Ivonne Montero sintió no tengo jurisdicción, de lo que dije si tengo jurisdicción, del contexto en el que ella decidió tomarlo ya no es un tema mío", explicó el actor.