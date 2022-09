José Eduardo Derbez reveló que su familia le ocultó información sobre su padre Eugenio

Para el actor mexicano Eugenio Derbez no fueron muy buenos sus últimos días, ya que tras sufrir un accidente tuvo que someterse a una cirugía en uno de sus hombros, por lo que se encontraba con un delicado estado de salud. Así lo había informado su esposa Alessandra Rosaldo a través de un comunicado.

Por su parte, su hijo Vadhir Derbez había contado que el accidente se produjo mientras jugaba con su padre con lentes de realidad virtual, y otro de sus hijos, José Eduardo, reveló que tenía sedado a Eugenio para evitar el dolor que sentía.

A todo esto, aseguran que la recuperación del productor no será fácil ya que deberá someterse a varias terapias e incluso se habla de la posibilidad de una segunda intervención quirúrgica.

José había contado que tras la operación, su padre estaba sedado para evitar el sufrimiento.

José Eduardo Derbez asegura que su familia le ocultó información sobre su padre

En una reciente entrevista con Adela Micha, José Eduardo se refirió a la salud de su papá donde dio más detalles. Eduardo aseguró que hasta donde él sabe, Eugenio se encuentra bien de salud, pero que no tiene mucha información sobre el estado del comediante. “Según lo que a mí me contaron, porque te voy a ser honesto, así como son misteriosos con los demás, también es parejo. No sé como que le da este toque, así como interesante”, indicó José.

José Eduardo declaró que su familia es "misteriosa".

El hijo de Victoria Ruffo declaró que su familia es "misteriosa", citando los nombres de los miembros del clan, y en ese sentido aseguró que sabía muy poco de su padre. “Es que te juro que son bien misteriosos, Aislinn, Ale, Vadhir, hasta la niña. No me quieren compartir los secretos de la familia, pero por ejemplo pusieron en el chat de la familia a mi papá en el hospital”, agregó.

Asimismo, confesó que tuvo que indagar por separado para que sus hermanos le den información sobre lo que le había ocurrido a su papá en aquel momento. “Les puse: ‘¿Qué pasó? ¿Qué tiene mi papá?’, no me acuerdo quién puso pregúntale a no se quién, pues empecé a preguntar por separado a ver si alguien me contestaba, Vadhir creo que me contestó, pues sí, se cayó”, destacó.

Finalmente, José Eduardo comentó que Alessandra Rosaldo se había comunicado con él para decirle que sacarían un comunicado con todos los detalles de lo ocurrido con Eugenio.