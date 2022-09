¿Emma Mackey o Margot Robbie? El gran parecido de las dos actrices de Barbie

No es la primera vez que los fans encuentran similitudes entre dos actores o artistas. Hace unas semanas, confundieron a Laverne Cox con Beyoncé en un partido de tennis. Sin embargo, el parecido físico entre Emma Mackey y Margot Robbie impresiona y esto generó una gran cantidad de memes en Internet que, al principio, a Mackey no le causaban nada de gracia pero ahora que son compañeras en el set de filmación de Barbie se ríe y hasta se siente halagada por la comparación.

Emma Mackey es una de las grandes revelaciones que ha surgido desde el servicio de streaming Netflix, después de protagonizar una serie de gran popularidad como es Sex Education. Desde allí ha catapultado su corta carrera y ya ha sido convocada por directores de renombre en la actualidad. Sin embargo, una cuestión que la ha perseguido desde hace años es su parecido con Margot Robbie.

Desde la primera entrega del programa original de la plataforma, los memes y los comentarios en Internet sobre la similitud en las actrices ha sido tal que hasta llegó a haber perfiles dedicados únicamente para fusionar sus rostros. Como era de esperar, el público revivió esto cuando se anunció que Mackey sería parte de la película Barbie, la cual está dirigida por Greta Gerwig y tiene como protagonista a nada más y nada menos que a Margot Robbie.

La foto del meme de Margot Robbie y Emma Mackey por su parecido.

En el pasado, Emma había señalado que no veía ningún parecido en absoluto, pero lo aceptaba, aunque también remarcó: "Desearía que la gente dejara de comparar. Es encantador que me comparen con Margot Robbie, pero sobre todo prefiero que la gente se concente en los trabajos que ambos estamos haciendo en lugar de cómo nos vemos". Ahora, volvió a hacer referencia en una entrevista con Total Film.

Emma Mackey en Sex Education.

Al ser nuevamente consultada, dijo: "Es divertido. Y creo que Margot ha tenido la gracia y el humor de poder jugar con eso y me permite estar en la misma película que ella, bendita sea". En este sentido, la joven agregó: "Es solo una broma en la vida real. Yo estoy como 'Nosotras no, no nos parecemos en nada', pero no me importa. Es Margot Robbie, ¿estás bromeando? Ella es la mejor. La admiro mucho. No me importan las comparaciones, pero sería bueno dejar eso atrás".

Margot Robbie.

La buena noticia para los fanáticos que han jugado con esta cuestión es que la respuesta ha sido positiva, aunque está claro que sus roles son más importantes. Próximamente, ambas actrices estarán en el film Barbie, sobre la cual Mackey mencionó: "Mi sueño era trabajar con Greta Gerwig. Cuando apareció eso, pensé: 'Necesito hacer una audición para esto'. Estaba muy emocionada porque Greta es mi heroína y la adoro. Trabajar con ella ha sido todo lo que podría haber soñado".