Cameos inesperados: cuatro músicos que hicieron de sí mismos en el cine

Se da una una magia exquisita, casi inexplicable, cuando vemos a nuestros ídolos musicales en la gran pantalla codeándose con los grandes actores de Hollywood. No es una tendencia pero en varias ocasiones los cineastas han invitado a los músicos a formar parte de sus películas. Lo más sorprendente es cuando los artistas reciben la propuesta de interpretarse a sí mismos en la trama y de estos hay unos cuantos como David Bowie o los Backstreet Boys y te los recordamos a continuación.

En el cine, muchas veces hemos visto a grandes músicos dar el salto y convertirse en actores. A veces fueron simples partícipes de producciones con roles menores, como el caso de Flea en El gran Lebowski y otras tantas tuvieron algo más de peso, como Sting en Dune. También se puede hacer mención a roles protagónicos como los que tuvieron Harry Styles (Dunkirk) o Nick Jonas (Jumanji). Pero, en este caso, queremos hablar de los que hicieron apariciones con versiones exageradas de sí mismos.

1. Dolores O’ Riordan

La cantante de The Cranberries perdió la vida en 2018, de una forma completamente inesperada. Cuando habían pasado tan solo tres años de la separación de la banda, en 2006 (luego se reunieron en 2009 y estuvieron juntos hasta 2019 cuando se anunció la disolución definitiva), Dolores O’Riordan fue invitada a ser parte de Click, el film que protagonizó Adam Sandler. En esta comedia con momentos terriblemente tristes, la cantante ofició como artista invitada de la boda que se mostró en el film, donde se la pudo escuchar cantar el clásico Linger.

2. Alice Cooper

Mucho menos triste fue el cameo de Alice Cooper en El mundo según Wayne, donde tuvo una interacción directa con los protagonistas, Wayne (Mike Myers) y Garth (Dana Carvey), después de dar un show en vivo. Los personajes lograron pasar detrás del escenario y encontrarse con este ícono de la música con quien tienen un intercambio sumamente intelectual que dejó a más de un espectador entre la risa y el desconcierto por lo que acababan de ver.

Alice Cooper en El mundo según Wayne.

3. David Bowie

Uno de los músicos que más participación tuvo en el mundo del cine, con papeles en películas como Laberinto y Fuego camina conmigo. El ícono de la cultura pop que falleció en 2016 fue uno de los artistas invitados por Ben Stiller para ser parte de Zoolander. En esta película, su breve cameo sirvió para presentarlo como jurado de un insólito desfile de modas que se volvió una competencia entre Derek Zoolander y Hansel.

4. Backstreet Boys

Los emblemas de la música pop de los 90, la boy band número uno de la historia, tuvo uno de los mejores cameos en el mundo de las comedias. Fue durante la película This is the end, que terminó con todos en el paraíso bailando al ritmo de la canción Everybody, un himno del siglo pasado que al día de hoy seguimos recordando.