Belinda responde al video de Christian Nodal donde aparecen insultándola

Christian Nodal protagonizó un polémico video donde se lo ve compartiendo con amigos en un lugar de comidas. En un momento el exponente del regional mexicano tomó el micrófono para interpretar una canción arengado por las personas que estaban presentes en el establecimiento y ocurrió algo impensado.

En el video aparece “El Charro de Toluquilla” cantando el tema “La Derrota”, escrita por Joan Sebastian e interpretada por Vicente Fernández. Es ahí cuando “El Charro” le sede el micrófono a Nodal y continuó con la canción. Todo parecía transcurrir con total normalidad, pero de pronto, “El Charro” lanzó un insulto hacia Belinda, mientras que Christian solo se sonrió sin hacer nada al respecto. “Échale Christian”, “ese es mi amigo Christian”, “acuérdate Christian”, "Chinga tu madre Belinda", fueron las palabras expresadas en el video por “El Charro de Toluquilla” que despertaron la indignación de los fans de la protagonista de “Bienvenidos a Edén”.

Belinda y Christian Nodal estuvieron a punto de llegar al altar.

Varios medios se hicieron eco de esta noticia y uno de ellos fue la cuenta en YouTube “Trending News by Monick”, donde Belinda acusó recibo y no dejó pasar por alto la falta de respeto. “Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo, que triste que algunas personas apoyen ese tipo de comportamientos misóginos”, escribió la ex prometida de Christian Nodal en el espacio de comentarios.

Belinda respondió con un comentario ante los insultos que recibió de parte de "El Charro de Toluquilla".

Así también, otras personas brindaron su apoyo a Belinda y se expresaron en contra del insulto recibido por la actriz, asegurando que todos merecen respeto. En este sentido, “El Charro de Toluquilla”, utilizó su cuenta de Facebook para pedir las disculpas correspondientes al caso, diciendo que estaba muy arrepentido por sus expresiones, y que esperaba que todos aquellos que se sintieron ofendidos, y en especial Belinda, perdonaran sus acciones.

Cabe recordar que, Belinda y Christian Nodal estuvieron comprometidos y a punto de llegar al altar, pero en febrero de 2022, luego de una año y medio de relación, dieron la noticia que el amor entre ellos había llegado a su final. Esto desató una serie de especulaciones por las causas de la ruptura, que aparentemente fueron problemas de dinero entre los artistas.