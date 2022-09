Ryan Reynolds compartió un video médico y reveló lo que le encontraron

Ryan Reynolds se convirtió en uno de los actores de Hollywood más divertidos de todos los tiempos. Con una extensa trayectoria, dio sus primeros pasos en 1993, siendo parte de la serie Hillside distribuida por Nickelodeon. Dos años después le llegaría la posibilidad de ser parte de su primera película, The Marshal, a la que le siguió Expediente X, y la cinta televisiva de Sabrina, la bruja adolescente.

Desde aquel entonces nunca se detuvo. Además de ponerse frente a cámara en decenas de oportunidades, ya se desarrolló como productor de varias cintas y comparte esta gran pasión con su esposa, Blake Lively, con quien se casó en 2012 y trajo al mundo a tres niños.

Pero lejos de su vida sentimental, profesional y del humor, Ryan Reynolds siempre se mostró como un hombre responsable y consciente. En más de una oportunidad se ha prestado a campañas para llamar la atención del público y enviar un mensaje positivo. Por este motivo, decidió grabar y compartir su última colonoscopia en Internet.

El actor se tuvo que someter al mencionado procedimiento, por el cual le detectaron un pólipo y se lo extirparon. Fue él mismo quien describió el hecho como necesario para “salvarle la vida” y envió un importante mensaje con ello. Su objetivo al grabar y compartir las imágenes fue generar consciencia sobre cómo detectar a tiempo y prevenir un cáncer.

“Es un paso sencillo que podría literalmente, y quiero decir literalmente, salvar tu vida… Normalmente, no filmaría un procedimiento médico y lo compartiría. Pero se trata de un estudio que literalmente puede salvar vidas”, dijo Ryan Reynolds.

Tras el examen, que duró 30 minutos, su médico le comunicó sobre el “pólipo extremadamente sutil” que encontraron y lo importante que fue haberlo hecho: "No estoy bromeando, no estoy siendo dramático. Esto es exactamente por lo que se hace. No tenías síntomas”.