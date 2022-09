¡Irreconocible! Gwen Stefani se presentó en un show televisivo y dejó a todos con la boca abierta

Hacer duelo de la juventud que cada vez se aleja más y empezar a aceptar las hebras blancas que crecen en el cuero cabelludo y alguna que otra arruga o imperfección, debe ser una de las cosas más difíciles, sobre todo, para las celebridades que trabajan con su cuerpo y su rostro y buscan siempre verse espléndidas y radiantes. Por eso, recurren a los retoques o cirugías estéticas que, en la mayoría de las ocasiones, suelen ser muy notorias. Esto sucedió con la cantante Gwen Stefani, quien se presentó en el programa Late Night Wiht Seth Meyers y nadie, ni siquiera sus fans, lograron reconocerla.

La intérprete de Sweet Escape de 52 años, fue la última invitada a Late Night With Seth Meyers, donde habló de su actual papel como coach en la nueva temporada de The Voice. La también diseñadora de moda lució su habitual peinado rubio y un body recortado de color púrpura, sin embargo, lo que más llamó la atención fue su nuevo aspecto. La imagen evidentemente joven de Gwen ha dado mucho que hablar a lo largo de los años, aunque la cantante de Rich Girl nunca ha hablado públicamente de haberse sometido a algún procedimiento estético. No obstante, su evidentemente cambio la ha dejado irreconocible.

Al respecto, sus seguidores han comentado en redes sociales: "Soy fan de Gwen de toda la vida y no la reconocí. Estoy muy confundida", escribió una persona en Twitter; mientras que otra señaló: "Podría haber adivinado 100 veces de quién se trataba sólo por la estatura, pero nunca habría sabido que era Gwen Stefani". En su segmento de Carpool Karaoke de 2016 con el presentador James Corden, Gwen Stefani dijo que el secreto detrás de su aspecto juvenil era el amor.

Gwen Stefani reapareció en la televisión y nadie la reconoció.

"Lo que pasó fue que mi vida explotó. Después de eso, empecé a enamorarme", dijo. "Entonces escribí un disco entero sobre eso. Eso es el lifting, creo", detalló la estrella del pop. En ese momento, la ex integrante de No Doubt se refería a su esposo, la estrella del country, Blake Shelton. La pareja se comprometió en octubre de 2020, cinco años después de que empezara a salir tras conocerse mientras ambos eran coaches de The Voice.