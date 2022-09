Freddie Highmore, el protagonista de The Good Doctor, sorprendió a todos por su perfecto español

Cada vez que una estrella de Hollywood lanza una frase en español fascina y sorprende al mismo tiempo, porque ya sabemos que la lengua es mucho más complicada que el inglés y los tonos y acentos que arrojan enamoran hasta a los fanáticos que no entienden ni una palabra. En esta oportunidad, el que se comunicó con la prensa latinoamericana durante la celebración de los Premios Emmy 2022 de una forma brillante fue el actor Freddie Highmore, el protagonista de una de las series más vistas de Prime Video, The Good Doctor, y maravilló a todos.

Freddie Highmore protagoniza The Good Doctor, la historia del joven cirujano Shaun Murphy, que tiene autismo y síndrome del sabio y se traslada para unirse al prestigioso departamento de cirugía en el San José St. Bonaventure Hospital donde tendrá dificultad para relacionarse con sus pares al mismo tiempo que logrará destacarse en sus tareas gracias a la capacidad que tiene en su profesión.

El protagonista de esta historia, Freddie Highmore, tiene 30 años y nació en Londres. Recientemente en cine participó de títulos como Almost Friends y Way Down mientras que en el mundo de la TV sus créditos incluyen Close to the Enemy, Bates Motel, Leonardo y, por supuesto, The Good Doctor. Sus capacidades son valoradas desde hace mucho tiempo en la industria cinematográfica de Hollywood.

Freddie Highmore sorprendió en los Premios Emmy 2022 hablando un perfecto español.

El lunes fue la entrega de la edición 74º de los Premios Emmy con un evento que tuvo lugar en el Microsoft Theater de Los Angeles conducido por Kenan Thompson, uno de los miembros más destacados del programa de humor Saturday Night Live que le dio a la ceremonia dinámica y una impronta donde hubo espacio para la emoción, las sorpresas y el glamour. Un evento que seguramente será recordado por las estrellas que participaron, incluido Freddie Highmore.

Fue durante la “alfombra dorada” que el actor británico tuvo oportunidad de hablar con prensa latinoamericana y en ese momento sorprendió a todos los presentes porque habló en perfecto español. “He tenido mucha suerte de formar parte de este elenco, de este show y de tener el papel de Shaun Murphy”, expresó Highmore durante una entrevista momentos antes de la ceremonia.

Freddie Highmore es el protagonista de The Good Doctor.

Freddie Highmore obtuvo una beca como traductor de textos en un bufete de abogados en Madrid, donde pasó varios meses y perfeccionó durante ese tiempo su español. Su nivel de integración en España fue tal que se inventó que tenía una abuela de esa nacionalidad y así explicaba su acento además de tener una excusa creíble para animar a "La Roja" durante la Eurocopa de 2012.