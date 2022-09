El gran ganador: Michael Keaton pasó a la historia por llevarse los cinco principales premios Emmy

No existe nada para una celebridad como el cariño de sus fans, pero si a eso se le suma el reconocimiento de sus pares y los especialistas y críticos más profesionales del ambiente, tiene un doble mérito. El lunes por la noche se celebró la 74° edición de los Premios Emmy y Michael Keaton se convirtió en el gran ganador de la velada llevándose los cinco principales premios de la televisión estadounidense.

El actor de 70 años se sumó a los premios de los Critics Choice Awards, los Globos de Oro, los SAG Awards y los de la Asociación de Críticos de Televisión que ya había ganado cuando se llevó a casa el Emmy al Actor Principal en una Serie Limitada o de Antología o Película por su interpretación en Dopesick.

Al aceptar el premio en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, dijo: "Tengo que decirles, en primer lugar, que me duele mucho la cara de tanta sonrisa falsa que he hecho. Gracias a la gente de Disney y Hulu y a todos los que están en esa mesa, este es uno de los proyectos más especiales en los que he trabajado, así que muchas gracias. Es maravilloso. Estoy muy, muy agradecido".

Michael Keaton, el gran ganador de los Premios Emmy.

Michael -que se impuso a Colin Firth (La escalera), Andrew Garfield (Bajo la bandera del cielo), Óscar Isaac (Escenas de un matrimonio), Himesh Patel (Estación Once) y Sebastian Stan (Pam y Tommy) para llevarse el galardón- recordó además su larga obsesión por la televisión mientras agradecía el apoyo de su familia.

"Cuando era pequeño, muy pequeño, mi padre ganó algo en una rifa, y lo trajo a casa. Era un pequeño televisor en blanco y negro, literalmente así de grande. Y a veces la gente, los vecinos bajaban y lo veían cuando yo la veía, esta era mi cara desde los 5 a los 10 años de edad tal vez y no podía quitarle los ojos de encima, era mágico y veía todos los programas de vaqueros y especialmente las comedias, los programas de gángsters, me enamoré de ello”, contó el gran ganador sobre el escenario.

Michael Keaton ganó cinco premios Emmy.

“Y yo iba y recreaba estas escenas o creaba mis propias escenas. Mis padres, hermanos y hermanas me miraban por la ventana y, hasta el día de hoy, nunca me menospreciaron, nunca me miraron con desprecio", reconoció el actor. Michael añadió que su familia jamás se burló de él, incluso, señaló que siempre le pedían que representara más escenas para ellos.

"Mis padres no eran precisamente mecenas de las artes. No eran mecenas de nada, francamente. Quiero darles las gracias, quiero dar las gracias a toda esa gente de mi familia por no haberme hecho sentir tonto nunca, porque yo mismo lo hice varias veces y eso es lo que tiene sentirse tonto y hacer el ridículo y hacer que haya un enorme poder y mérito en ello y me alegro de haber hecho el ridículo una y otra vez", dijo.

Aunque Michael es el primer actor que se lleva los cinco premios, anteriormente lo hicieron cinco mujeres: Sarah Paulson, Phoebe Waller-Bridge, Michelle Williams, Catherine O'Hara y Jean Smart.