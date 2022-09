Critican a Christian Nodal por polémico video donde se burlan de Belinda

Christian Nodal es blanco de críticas a través de las redes sociales por un polémico video que está siendo viralizado en el ciberespacio, donde de alguna manera, los fans aseguran que se burló de su ex prometida Belinda, con quien mantuvo una relación amorosa de casi dos años.

En febrero de este año, el fin del compromiso de los artistas sorprendió a todos, ya que parecía que estaba todo dado para que lleguen al altar. Tras la ruptura, cada uno tomo el proceso de separación de diferente manera. Por un lado, la actriz se centró en su carrera, y por el otro, Nodal no ha dejado de protagonizar escándalos.

A esto se suma el cruce mediático que entabló con su ex suegra en donde reveló algunos rasgos de cómo fue la relación que sostuvo con la estrella de Netflix. Así también, el cantante mexicano estuvo en vuelto en polémicas con su nueva novia, la rapera argentina Cazzu. Cabe mencionar que desde hace unos meses, los cantantes mantienen un romance que no ha sido confirmado de manera oficial, pero no temen tampoco en dejarse ver más juntos que nunca y hasta de manera muy romántica.

Sobre la ruptura con Belinda, el propio Nodal ha dejado en claro que al parecer los intereses económicos fueron un papel fundamental en el fin de su polémico romance con la protagonista de “Bienvenidos a Edén”.

Pero ahora, el intérprete y compositor mexicano se ha ganado una gran serie de críticas a través de redes sociales por permitir que un hombre insultara a su ex pareja, lo que le ha generado muchos comentarios negativos.

Aunque Chrisitan Nodal y Cazzu nunca confirmaron su noviazgo, se dejan ver enamorados delante de las cámaras.

Los insultos contra Belinda

A través de redes sociales se viralizó un video en donde Nodal se divertía en un bar de Guadalajara, Jalisco, rodeados de amigos. En el video se le escucha cantar el tema "Acá entre nos", de Vicente Fernández, el cual Christian interpretó con un hombre, quien terminó insultando a Belinda, sin que el novio de Cazzu hiciera nada. “Échale Christian”, “ese es mi amigo Christian”, “acuérdate Christian”, lo animaban sus amigos. De pronto, mientras el Nodal tenía el micrófono, se le escucha decir su acompañante: "Chinga tu madre Belinda".

Ante esto el hijo Nodal solo se dispuso a reírse, le dio la mano al hombre, y continuó interpretando el tema frente al público del lugar.

Como era de esperarse, los fans de la española no han dudado ni por un minuto en responder al mexicano por dichos insultos a la que se hubiera convertido en su esposa, pues muchos aseguran que es una clara falta de respeto. “Ardido”, “ya superarla Nodal ni quien te pele”, “agradece que alguien como Belinda te volteó a ver”, “como se nota que sigues de ardido y ella como si nada”, fueron algunos de los comentarios de las redes.