Consuelo Duval relata agresión de un hombre

Un momento muy desagradable le tocó vivir a Consuelo Duval cuando ingresó a un supermercado para hacer sus compras acompañada de su hijo Michel. "Pasó mi hijo por mí para irnos al súper y nos fuimos. Él con su carrito y yo con el mío, entonces algo pasó y que se me atraviesa un hombre por el carrito y me lo empuja, entonces le digo 'Ay, perdón'", relató Duval en el programa de televisión “Netas divinas” de Unicable.

El hombre no hizo caso a la disculpa de la conductora, y comenzó a lanzarle miradas intimidatorias que ocasionaron su molestia. "¡Unas cosas!, entonces me le acercó y le digo: 'ya párale, hijo de tu…' quedito y al oído le advertí: 'ya párale porque no vengo sola'", agregó Duval. Sin embargo, el agresor no paraba de molestarla.

Consuelo Duval trató de manejar la situación de la mejor manera ya que se encontraba con su hijo.

"No me decía nada, me empecé a sentir muy abrumada", confesó. "Yo estaba con mi carrito y él enfrentito también con su carro, como tres carritos del super. Pude entender que seguramente era el chófer de alguna familia porque después llegaba la muchacha y le daba cosas, y él seguía así, pero eran amenazas con la mirada de 'te voy a lastimar'".

Consuelo dejó las cosas como estaban para evitar el enfrentamiento de su hijo Michel con el agresor.

Pese a que Consuelo Duval estaba sumamente molesta, tomó la decisión de dejar el asunto en paz para evitar que su hijo pudiera tener un enfrentamiento con el agresor y las cosas terminaran en desgracia. "Me quedé sumisamente callada. Yo que soy una pedera, peleonera por proteger a mi hijo", confesó Consuelo.

“Pero si hubiera ido sola ¿qué se hace? Pensé en muchas posibilidades, en ponerme a gritar: 'este hombre me está agrediendo'. Pero no me estaba agrediendo, me estaba haciendo cosas de 'ven te jalo los pelos' y yo así de 'ah'. No me dijo nada, pero traía un problema conmigo", finalizó la conductora.