Antes de Stranger Things, los hermanos Duffer apostaron por una película de terror

La vida es prueba y error. Sin embargo, los hermanos Matt y Ross Duffer no conocen de fracasos porque todo lo que cranean lo llevan a la pantalla y cautiva al espectador. Antes de ser conocidos por la serie más exitosa y vista de Netflix, Stranger Things, los Duffer cuentan con un título del género terror que hace un homenaje a las grandes producciones de los 80 y si te gustan las películas de este estilo, no podes perdértela.

En 2015, los hermanos Duffer estrenaron Hidden, una película que se puede encontrar con el título Hidden: Terror en Kingsville o Escondidos. La producción pasó algo desapercibida a pesar de haber contado con Warner Bros. Pictures como su distribuidora. No pudo superar los 310 mil dólares en taquilla. Pero esto no le impidió ganarse el afecto de algunos consumidores de terror que comenzaron a recomendarla.

Antes de Stranger Things, los hermanos Duffer apostaron por un film de terror, Hidden.

La película estuvo protagonizada por Andrea Riseborough (Mandy) y Alexander Skarsgård (Godzilla vs. Kong, Big Little Lies). La historia de Hidden gira alrededor de Ray, Claire y su hija, Zoe, que llevan más de 300 días escondidos bajo tierra. Aparentemente, hay algo que acecha en la superficie que no les permite tener una vida normal. Sin embargo, intentarán, de algún modo, recuperar la normalidad en sus vidas y salir nuevamente al mundo abierto.

En Rotten Tomatoes, Hidden tiene una aprobación del 80% (nada mal para ser una película tan pequeña y poco conocida). Hay quienes incluso compararon a la producción con la película que llegó años más tarde y sí fue un éxito rotundo, Un lugar en silencio, por la forma en la que muestra un mundo perdido en donde la clave de la supervivencia está puesta en el ser cuidadosos y se nos cuenta desde la perspectiva de una familia. También podría compararse con el gran film de terror que encabezó Cillian Muprhy, Exterminio.

Actualmente, la película de los hermanos Duffer no está disponible en ninguna plataforma de streaming para ser reproducida sin tener que pagar. Apple TV, Google Play y YouTube son opciones para poder alquilarla. También la puedes encontrar en otros sitios de películas como Gnula y Cuevana, aunque en estos casos con calidad menor y no siempre con los mejores subtítulos o en su idioma original.