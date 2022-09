¡Se viene la boda! Maite Perroni y Andrés Tovar se comprometieron en el aire

Hace meses Maite Perroni y Andrés Tovar están envueltos en una serie de rumores. Primero, que se casaron en secreto, luego la posibilidad de embarazo. Nada de todo esto se confirmó pero sí compartieron con sus fans y seguidores que el productor y la actriz se acaban de comprometer, y lo hicieron de una manera muy romántica y especial, en pleno viaje en helicóptero, muy cerca de las nubes y el cielo, flotando en el aire donde todo parece posible.

A casi un año de que Maite Perroni y el productor Andrés Tovar dieran a conocer su noviazgo, la pareja por fin se comprometió, esto luego de que hace unos días surgieron rumores de que se habían casado en secreto. “¡WE said yes!”, escribió la pareja a través de una publicación en conjunto que postearon en sus respectivos perfiles de Instagram. Junto a un emoji en forma de anillo y una estrella, la actriz agregó: “Aquí, cerquita de Dios, el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo”.

“Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas”, finalizó la ex RBD junto a una serie de fotos en la que muestra la joya mientras que la pareja hizo un viaje en helicóptero.

Hace unos días, el productor de televisión le confesó a la prensa durante una alfombra roja que ya tenía planes de pedirle matrimonio a la cantante, pero no quiso dar detalles para no arruinar su sorpresa. “En esas estamos, no me maten la sorpresa, por favor”, respondió al ser cuestionado acerca de sus planes de boda con Maite. Agregó que por ahora “esto ha sido increíble, yo estoy feliz, estoy muy enamorado”, por ello es que tiene en mente poder comprometerse con Perroni.

Inclusive, cuando al productor le preguntaron acerca de la forma en que quisiera pedirle matrimonio a su novia, repitió que no quiere dar más detalles, pero podría ocurrir en cualquier momento. “En breve, nada más no me maten el... ¡Muy pronto!”, dijo.

Maite Perroni y Andrés Tovar se comprometieron.

Andrés Tovar también aprovechó para nuevamente desmentir los rumores que existen acerca de que supuestamente Maite está embarazada, pues recalcó que por ahora ambos están concentrados en sus proyectos profesionales, aunque sí se ven en un futuro como papás.