Harry Styles y Emma Corrin, un vínculo de gran amistad en el set de My Policeman

Las grandes amistades que conocemos hoy del cine surgieron del set de filmación, donde transcurren muchas horas de ensayos, comidas, siestas, risas y escenas compartidas. En pleno Festival de Cine de Toronto dos actores que dejaron ver su gran vínculo de amistad fueron Emma Corrin y Harry Styles, quienes interpretan a una pareja en el film My Policeman. El fin de semana pasado se pudo ver que el trato entre los protagonistas fluyó fácilmente y que existe mucha química entre ellos, algo que es clave para que sus personajes traspasen la pantalla y sean muy naturales.

My Policeman cuenta la historia de Marion (Emma Corrin) y Tom (Harry Styles) que llevan adelante una pareja donde sólo ella está enamorada dado que él, un policía, en realidad es gay y no descubre el verdadero amor por lo menos hasta conocer a Patrick (David Dawson) con el que tiene un flechazo que lo lleva a replantearse sus decisiones en esta película de Prime Video que es una verdadera declaración de derechos para la comunidad LGBTQ+.

Harry Styles y Emma Corrin presentaron juntos My Policeman en el Festival de Cine de Toronto.

Harry Styles fue parte del grupo musical One Direction para luego establecer una carrera como músico solista que lo llevó a conquistar el mercado internacional con grandes éxitos como Sign of the Times, Watermelon Sugar y As It Was antes de saltar a la actuación. Por su parte Emma Corrin tuvo su impacto en la industria cinematográfica con su participación en la serie The Crown donde personificó a Lady Di y ganó un Globo de Oro por ese trabajo.

Ellos le dan vida a los personajes de My Policeman, la película que fue presentada en el Toronto Film Festival donde tuvo un gran recibimiento y se pudo ver a sus protagonistas muy cerca demostrando el gran vínculo que desarrollaron mientras trabajaron juntos en el set de grabación del director Michael Grandage un cambio respecto de la actitud incómoda que tuvo Harry en el Festival de Venecia cuando presentó Don’t Worry Darling con su pareja Olivia Wilde.

En el set de filmación de My Policeman, Harry Styles y Emma Corrin forjaron una gran amistad.

Durante la filmación de My Policeman la joven intérprete aprovechó sus redes sociales para subir imágenes junto a su compañero de elenco así como también hubo oportunidad de verlos compartir tiempo juntos en distintas circunstancias mostrando de esa manera que una amistad nació mientras filmaban esta historia que se la juega por un amor distinto convirtiéndose de esta forma en un film obligado para la comunidad LGBTQ+.