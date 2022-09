Charlie Cox adelantó cómo será el futuro de Daredevil en Disney: todo será un nuevo comienzo

Por mínima que sea su participación, el fandom siempre se queda con la sed de saber más de cada personaje nuevo que aparece en la pantalla de la mano de Marvel. Por eso, Charlie Cox fue convocado por Kevin Feige para continuar la historia que conocimos en Netflix de Daredevil con tres temporadas, pero desde una perspectiva completamente distinta y auspiciado por la casa del ratón. ¿Qué aventuras nuevas le esperan a Daredevil y con qué otros personajes se cruzará?

Charlie Cox volvió como Matt Murdock/Daredevil en la película Spider-Man: No Way Home en un pequeño cameo donde es el abogado de Peter Parker. Esto marcó el inicio del personaje en el MCU que tiene dos paradas previas antes de su propio show: She-Hulk y Echo para posteriormente protagonizar Daredevil: Born Again. Todo esto, por supuesto, en la plataforma de streaming Disney+.

En una entrevista con Extra TV le consultaron al protagonista del show del Diablo de Hell 's Kitchen si la nueva serie estará ligada a las anteriores temporadas del programa de TV que todos vimos y disfrutamos en Netflix de 2015 a 2018. Charlie Cox contestó que no sabe nada al respecto pero que tiene la sensación de que se trata de “un nuevo comienzo” con “nuevas ideas” y no estará ligado a lo que vimos en el gigante del Streaming.

Charlie Cox continuó explicando que tuvo oportunidad de hablar con Kevin Feige, el cerebro detrás del éxito de Marvel en la industria cinematográfica de Hollywood, y el ejecutivo le confirmó que se trata de la primera temporada de un nuevo programa de TV y no la cuarta tanda de episodios continuando la trama que pudimos ver en Netflix. “Creo que es el camino correcto a seguir. Si vas a hacer algo nuevamente, debe ser diferente”, aseguró el actor.

Por otra parte, Charlie Cox habló con Variety en la Disney 's D23 Expo donde le consultaron por la oscuridad de su nuevo proyecto: “No tengo ni idea. No sé si será más oscuro. ¿Será menos oscuro? ¿Qué significa oscuro? ¿Dónde está ese cambio de tono? Habrá un cambio de tono, estoy seguro, porque estamos haciendo más episodios, es un trato completamente nuevo y ahora estamos en una plataforma diferente. Pero, no sé. no he leído nada todavía”, hizo referencia el intérprete sobre su llegada a Disney+.

Lo cierto es que estos comentarios pueden agradar o no a los fans. Después de todo la serie Daredevil en Netflix es uno de los títulos más celebrados del género de superhéroes donde muchos consideran al show como un pico de calidad en la oferta que la industria hace de estos personajes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Kevin Feige está muy en contacto con los deseos de su público.

Aunque no hubo noticias oficiales de Kevin Feige, parece que Charlie Cox está bastante seguro de que Daredevil: Born Again será una serie completamente nueva con historias y arcos de personajes novedosos. Los fanáticos tendrán que esperar hasta 2024 para ver cómo se presenta el programa en la plataforma de La Casa del Ratón.