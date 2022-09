Se dieron a conocer las primeras imágenes de Gael García Bernal como Hombre Lobo

Gael García Bernal es uno de los actores mexicanos con mayor trayectoria. Rápidamente logró convertirse en un ícono de la industria del entretenimiento y lo hemos visto ponerse en la piel de los más diversos personajes. En esta oportunidad no será la excepción ya que ahora es el nuevo Hombre Lobo de Marvel y se dio a conocer el trailer con escenas en blanco y negro de la historia que nos contará la franquicia en el mes en el que se celebra Halloween.

Se trata de Werewolf by night, una producción concebida como un especial de Halloween que se estrenará en Disney+ el próximo 7 de octubre y el actor mexicano la presentó en el marco de la D23 Expo que Disney celebra este fin de semana en Anaheim, California. Es la primera vez que Marvel Studios celebra estas fechas con un contenido especial para los suscriptores de Disney+ y aprovechando la temática de terror, se presentará al famoso Hombre Lobo de los cómics, Jack Russell.

Gael García Bernal interpreta al Hombre Lobo de Marvel.

“Muchísimas gracias a toda la banda latina que se está por aquí. Estoy muy emocionado de estar aquí, pero me tengo que aguantar las ganas, porque tenemos muchas sorpresas”, expresó Gael García Bernal ante más de 7 mil personas reunidas en el Centro de Convenciones de Anaheim.

En los avances presentados de Werewolf by night, dirigida por Michael Giacchino, se proyectaron escenas de blanco y negro con personajes encerrados en una mansión en medio de espectros, sombras y aullidos, simulando al cine de media noche de los años 50. El personaje de Gael García, ganador del Globo de Oro en 2015 por Mozart in the jungle, mata demonios, pero también es un hombre común y corriente cuando no está convertido en una bestia peluda.

Se estrenó el primer adelanto de Werewolf by night, interpretada por Gael García Bernal.

“Fui a la escuela de cine. La música se ha apoderado de mi vida, lo cual es increíble. Pero quería hacer una película. Esto es todo para mí. Ver estas películas de terror de los años 1930 y 40 y poder estar aquí con ustedes, ser las primeras personas en mostrarles lo que hemos estado haciendo, estoy muy emocionado”, comentó el compositor y director Michael Giacchino.

El primer cómic de Werewolf by Night fue protagonizado por Jack Russell, que fue creado por Gerry Conway y Mike Ploog, basado en conceptos de Stan Lee y Roy Thomas, y apareció por primera vez en una edición de 1972 de Marvel Spotlight. Russell protagonizó una serie en curso de Werewolf by Night que duró 43 números y terminó en 1977. El resto del elenco está integrado por Laura Donnelly como la cazadora de monstruos Elsa Bloodstone; además, Harriet Sansom Harris como Verrusa, y Al Hamacher como Billy Swan.