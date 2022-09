La reacción de Camila Sodi al encontrarse con un ex novio por las calles de Madrid

El tiempo pasa, el amor y la atracción se apagan, sin embargo, todos queremos vernos guapos y en nuestro mejor momento cuando la vida nos cruza de casualidad con una ex pareja. A pesar de que es dueña de una belleza inigualable, Camila Sodi salió a dar un paseo por las calles de Madrid y no se encontraba con el look que ella hubiera deseado al cruzarse de frente con un ex novio caminando también por allí.

Luego de que el mes pasado vivió un angustiante momento en un lago cercano a una clínica wellness (de bienestar) en Suiza, donde planeaba relajarse y perdió el rumbo tras quedarse recostada sobre una paddle board mirando las nubes, Camila Sodi hoy se encuentra en Madrid, España. Aunque se desconoce cuál es el propósito de su estancia en tierras europeas, la actriz, en su ya clásica más no formalizada sección de anécdotas, compartió con sus seguidores una nueva experiencia que recién le ocurrió.

Camila Sodi tuvo un reencuentro inesperado con una ex pareja por las calles de Madrid y lo compartió en sus historias de Instagram.

Transcurrió en las calles de la capital española, donde la protagonista de Rubí salió a dar un paseo en fachas y se topó con alguien que fue muy especial en su vida pero al mirarlo de frente ella prefirió pasar inadvertida. “Cállense los ojos, ok. Vean esto, homeless total… un grano ahí, devastación, chanclita, vengo del yoga, o sea, ¡un desastre, un desastre! Y que me topo con un ex novio en la calle y venía con una chava arregladísima, guapísima y yo nada más vi para abajito, me crucé la calle y dije: ‘no, no, no, no’”, contó Camila de 36 años.

A lo largo de su relato que compartió en sus Stories, a la sobrina de Thalía se le ve con un look relajado. Trae playera de tono claro con estampado de la banda Def Leppard, gorra azul marino, lentes oscuros, sandalias, el pelo desarreglado y usa audífonos inalámbricos.

Camila Sodi contó su divertida anécdota por las calles de Madrid.

Aunque no reveló de qué ex romance se trataba, la mamá de Jerónimo y Fiona, hijos que tuvo con el actor Diego Luna, resaltó la moraleja que le dejó el momento. “Creo que alguien me dijo una vez esto: ‘vístete todos los días como si te fueras a topar a tu ex en la calle’. ¡Homeless chic!”. Más tarde, ya arreglada, con vestido entallado corto y con filtro de la aplicación de Instagram, Camila Sodi grabó un video y preguntó: “Hola, ¿ahora sí me puedo encontrar a mi ex novio? Vamos a caminar”.

En su vida amorosa, a la actriz se le ha relacionado con Diego Luna, Javier Chicharito Hernández, Osvaldo Benavides, Iván Sánchez, Diego Boneta y Luis Ernesto Franco, por citar algunos. Quizá entre ellos se encuentre el ex con el que se encontró.