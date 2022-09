Este es el único superhéroe de Marvel que podría derrotar a Hulk

El Universo Cinematográfico de Marvel no para de expandirse y, poco a poco, van sumándose nuevos personajes a la franquicia que debutaron en los cómics pero no en la pantalla. Mientras nos adentramos en el mundo de los villanos y justicieros, las figuras que ya conocemos viven distintas historias que nos van revelando algunos detalles más de su pasado, como el caso de Hulk, que aparece en la nueva serie de Disney +, She-Hulk. La fuerza y los poderes del gigante verde son incomparables, sin embargo, existe un superhéroe capaz de vencerlo. ¿Sabes de quién se trata?

Hulk se creó a partir de una explosión de rayos gamma que afectaron a Bruce Banner dándole origen a la criatura verde con fuerza demoledora y resistencia inagotable. En el actual show de Disney+ She-Hulk el científico le confesó a su prima Jennifer Walters que el resultado de esa mutación también tiene que ver con ciertos aspectos genéticos que comparten en su familia, algo que antes era desconocido.

Durante la Saga del Infinito, Hulk tuvo infinidad de batallas contra personajes como Loki, Ultrón y Thanos. Estos villanos pudieron, especialmente en el caso del Titán Loco, hacerle la vida difícil al Goliath Verde, pero en última instancia él regresó con más determinación que antes por lo que aquellas derrotas no fueron lo suficientemente contundentes como para terminar con Hulk.

Hulk es un Avenger, uno de los más poderosos.

En el Universo Cinematográfico de Marvel dos compañeros Avengers de Hulk también se animaron a enfrentarlo en batalla. Se trata de Tony Stark y Thor. El primero usó la armadura especial con el código secreto VERÓNICA que fue desarrollada en conjunto con Bruce Banner para cuando hubiera que detener a su alter ego. El siguiente en la lista fue el Dios del Trueno que durante una lucha de gladiadores también estuvo a la altura de las circunstancias aunque una trampa del Grandmaster lo dejó vulnerable a la fuerza de Hulk.

Entonces, ¿qué personaje de Marvel podría derrotar de manera definitiva a Hulk? El que más cerca estuvo fue Thanos, pero se requiere de más poder que el del Titán Loco para lograr esta hazaña. Estamos hablando de alguien con capacidades únicas. El nombre en cuestión es The Sentry. Claro, este héroe todavía no debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel pero sus cualidades lo hacen una amenaza para Hulk.

Hulk en She-Hulk.

Las habilidades de Sentry derivan de un suero experimental, uno de los tantos intentos de recrear el famoso Suero del Supersoldado, que altera su cuerpo molecularmente. No se conocen los límites de estas habilidades pero ha demostrado una súper fuerza colosal, moverse a la velocidad de la luz, invulnerabilidad y capacidad de vuelo. También la habilidad de proyectar campos de fuerza, controlar la luz y poseer ciertas cualidades psíquicas y mentales.

Bob Reynolds es un alcohólico que vive en matrimonio, es afectado por delirios psicóticos y tiene un alter ego impresionante, The Sentry, que se trata de un héroe al mejor estilo Superman de DC gracias a su fortaleza física y el resto de sus capacidades. The Sentry tiene todo lo necesario para desafiar a Hulk y lograr una derrota definitiva del Goliath Gamma. Pero aún no debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Tendrá su lugar en la pantalla grande?