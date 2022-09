La canción que interpretó Zendaya junto a Zac Efron

Zac Efron saltó a la fama con la saga "High School Musical", una película juvenil que se caracterizó por ser un musical y él, además de actuar, también interpretó muchas de sus canciones. Esto lo convirtió en un actor multifacético y cuando lo convocaron a formar parte de "El gran showman", no dudaron en pedirle que cante una de las canciones junto a su colega Zendaya.

También conocida como "The Greatest Showman" en inglés, es un film que se estrenó en 2017 y está protagonizada por Hugh Jackman. También cuenta con actores de la talla de Michelle Williams, Rebecca Ferguson y Paul Sparks, y está basada en la historia real del fundador del circo Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus.

La historia gira alrededor del manipulador y carismático P. T. Barnum (Jackman), quien crea un espectáculo de rarezas para atraer la atención de más espectadores. La mujer barbuda, el hombre más diminuto, los mejores trapecistas y el hombre más alto, son algunos de los ejemplos que incluyó en su espectáculo y muestra cómo se juzga a la gente por su apariencia y no por su interior.

Todos ellos interpretan canciones para expresar sus sentimientos y uno de los dúos fueron los personajes de Phillip Carlyle (Zac Efron) y Anne Wheeler (Zendaya) quienes cantaron "Rewrite the Stars". Se trata de una canción de amor y en la escena de la película se los ve a ambos en el medio del circo practicando para sus shows.

"Sabes que te quiero, no es un secreto que trato de ocultar. Sé que me quieres así que no sigas diciendo que nuestras manos están atadas", comienza interpretando la letra Zac Efron. Y luego Zendaya responde: "¿Crees que es fácil? ¿Crees que no quiero correr hacia ti? Pero hay montañas y hay puertas por las que no podemos caminar".

La escena termina ambos paradas frente al otro con una luz que los ilumina desde arriba, pero Anne Wheeler se aleja y lo deja solo a Phillip Carlyle. "Quería que fuese una canción de amor única. En ocasiones usamos dobles, pero el 90% de todo lo hicieron Zac y Zendaya", contó el director sobre la escena.

Zac Efron y Zendaya en la escena de su canción.

Si bien todas las canciones de la película tuvieron buenas críticas, "This is me" fue la que rompió todos los récords. Fue interpretada por Keala Settle, la actriz que le dio vida a Lettie Lutz "La mujer barbuda", y la convocaron para cantarla en los premios Oscar que tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles en 2018.

"This is me" estuvo nominada a los premios de La Academia, pero le ganó "Remember Me" de la película "Coco". Sin embargo, la banda sonora se quedó con el Globo de Oro además de haber sido nominada a Mejor película de comedia o musical y Mejor actor - Comedia o musical para Hugh Jackman.

¿Cuál es la canción que más te gustó de The Greatest Showman?