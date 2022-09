El día que Raúl Velasco vetó al grupo “Flans” por comunistas

Raúl Velasco ha sido protagonista de historias que mostraban su lado oscuro. Es sabido que el polémico conductor de “Siempre en Domingo” humilló a varios artistas, muchos de ellos en pleno programa. Así es que, recientemente, las integrantes del grupo “Flans” recordaron que fueron vetadas por el presentador acusándolas de apoyar el comunismo al haber realizado una presentación en Nicaragua.

Las integrantes del grupo “Flans” y “Pandora” ofrecieron una entrevista al programa mexicano “Ventaneando”, donde brindaron detalles de la gira que están llevando adelante llamada “Inesperado Tour”. Durante la charla, recordaron algunos momentos no tan agradables vividos con Raúl Velasco, quien a pesar de haberlas lanzado a la fama gracias a sus shows dados en “Siempre en Domingo”, tuvo algunos actos poco decorosos y malos tratos con ambas agrupaciones femeninas.

Isabel Lascurain fue amenazada por Raúl Velasco que si no bajaba de peso no volvería a aparecer en televisión.

Isabel Lascurain, integrante de “Pandora”, recordó que el conductor la amenazó con no volver a aparecer en televisión si es que no bajaba de peso, lo que le afectó psicológicamente a la cantante. Por esta razón, su hermana Mayte, confrontó a Raúl Velasco escribiéndole una carta donde hacía su descargo por el desubicado comentario que había realizado el icónico presentador.

Raúl Velasco vetó a Flans por "comunistas"

Por su parte, Ilse María Olivo, integrante de “Flans” contó que en una ocasión Raúl Velasco las vetó del programa después de haber brindado un concierto en Nicaragua, acusándolas de comunistas.

La agrupación Flans fue vetada por Velasco asusándolas de ser comunistas.

“Hernaldo Zúñiga nos invitó a Nicaragua para cantarle a “los pipitos”, que eran todos estos chiquitos que habían sido “casualties” de guerra y cuando regresamos nos vetaron de la televisora, nos regañaron, el señor Raúl Velasco nos puso pintas y no sé qué tanto y yo sí le contesté y le dije ‘oiga, ¿no que usted era el unificador de América y no sé qué tanto?’ ‘¿Pero para niños comunistas? Aquí no apoyamos el comunismo’ decía y yo ‘pues eran niños’”, recordó Ilse.

Cabe mencionar que este no fue el único capítulo oscuro entre el conductor y la integrante de “Flans”, ya que supuestamente, a mediados de los 90’, Raúl Velasco truncó la carrera solista de Ilse por haberse negado a algunas peticiones indebidas del presentador, quien es su momento supo ser el hombre más poderoso de la industria del espectáculo latinoamericano. como el hombre más importante de la industria del espectáculo durante casi treinta años.