Carmen Villalobos deslumbra con belleza y le dedica canciones a su exesposo Sebastián Caicedo

Carmen Villalobos la está rompiendo como presentadora en el reality Top Chef Vip. La popular actriz se está desenvolviendo de la mejor manera y además en cada gala deslumbra con su belleza. Hace algunas horas en su cuenta de Instagram compartió unos videos cantando una canción que estaría dedica a su exesposo Sebastián Caicedo.

Una fuente cercana a la actriz colombiana reveló que la popular presentadora utiliza de las redes sociales para enviarle mensajes indirectos a su exesposo. Esta no es la primera vez que realiza una publicación de estas características ya que en otra oportunidad le dedicó la letra de canciones que hablaban de infidelidad.

En esta ocasión se puede ver a Carmen Villalobos bailar y cantar la canción "La bachata" de Manuel Turizo. En el mismo la antagonista de la telenovela Café con aroma de mujer interpreta la siguiente frase:

"Ando manejando. Por las calles que me besaste. Oyendo las canciones. Que un día me dedicaste. Te diría que volvieras. Pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Porque ando manejando. Por las calles que me besaste. Oyendo las canciones. Que un día me dedicaste. Te diría que volvieras. Pero eso no se pide".

Carmen Villalobos protagonizó este año la telenovela Hasta que la plata nos separe.

Además en el video se puede ver a Carmen Villalobos lucir un conjunto que está compuesto por un top y pantalón de color gris que no solo enaltecieron su belleza sino también su figura perfecta.