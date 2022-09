Sasha Sökol: “Estoy pasando un momento muy difícil”

El pasado 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, la cantante y actriz mexicana Sasha Sökol decidió romper el silencio y señaló que fue víctima de abuso por parte de Luis de Llano cuando era menor de edad. Tras estas declaraciones, la artista entabló un proceso legal en contra del productor de televisión.

"No es para nada una época tranquila. Ninguna persona que haya vivido lo que viví podría estar tranquila en mi circunstancia", comentó Sökol a los medios de comunicación. "No estoy tranquila, estoy pasando un momento muy difícil, mi familia también. Me imagino que la familia de Luis también está pasando un momento difícil. Pero no podemos hablar del proceso legal en el que estoy porque eso es lo que pide el proceso mismo. Entonces, no sé cuánto tiempo vaya a tomar, pero confío en que se hará justicia".

Sasha entabló acciones legales contra Luis de Llano.

La integrante de “Timbiriche” está solicitando una disculpa pública por parte del exejecutivo. "Lo único que estoy buscando es que se estabilice la verdad y que me ofrezca una disculpa. Me parece que es lo mínimo que se puede pedir. Ustedes se van a enterar cuando me dé la disculpa", dijo la cantante.

Sasha quiere compensación para ayudar a víctimas como ella.

Sasha Sökol también dejó claro que está solicitando una compensación que será destinada por completo a una asociación que ayude a quienes, como ella, han sido víctima de abuso. "El monto no es para mí, es para una asociación con la que firmé un convenio en el que se entrega el cien por ciento. Creo que es importante que haya un monto por dos razones, una es: los actos tienen consecuencia; pero sin quitamos las consecuencias ¿qué mensaje le estamos dando a la gente que está pensando hacer algo de esta naturaleza? Que no pasa nada, en la tierra de no pasa nada, y eso no es bueno", enfatizó la artista.

"Y la otra razón es que si hay una asociación, como hay tantas, que necesitan los recursos para ayudar a otras personas en mi situación ¿por qué negárselos? Mujeres y hombres, hay muchas personas que pasan por esto. Ojalá y pueda servir de alguna forma de inspiración o aliento. Creo que es una forma de empezar a sanar, qué ayuda", finalizó Sasha.